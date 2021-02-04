Blastokist nedir? Blastokist transferi nasıl yapılır?

Doğal koşullarda tüplerde gerçekleşen gebelik ürünü, blastokist aşamasında rahim aşamasına kadar ilerlemekte ve rahim içerisine yuvalanmaktadır. Laboratuvar ortamında erkek ve kadın hücreleri bir araya getirildikten sonra ortalama beşinci günde blastokist aşamasına ulaşılır. Blastokist aşamasındaki embriyolardan çeşitli kriterlere göre uygun kalitede olanlar, embriyo transferi ile rahim içerisine yerleştirilirler. Blastokist transferi ile blastokistten önceki aşamaların transferi arasında teknik olarak bir farklılık yoktur. Embriyolar nasıl transfer ediliyor ise blastokistler de aynı teknikle transfer edilmektedir. Buradaki tek avantaj üçüncü günden beşinci güne kadar geçen süre içerisinde, embriyoların kendi içlerinde kalitelerine göre seçilmeleri, bir anlamda doğal seleksiyona uğramaları, böylece daha kaliteli olanların blastokist aşamasına geçmesidir. Ultrasonografik kılavuzluk altında, steril koşullarda, uygun bir teknik ile gelişmiş olan blastokistler, rahim içi boşluğun yuvalanabilecekleri kısmına uygun bir yöntemle yerleştirilirler.

BLASTOKİST TRANSFERİNİN AVANTAJLARI NELERDİR? Blastokist transferi, tüp bebek yönteminde embriyoların seçilme ya da ayıklama yöntemlerinden bir tanesidir. Tüp bebek yönteminde erkek ve kadın üreme hücrelerini bir araya getirip yumurtaları dölleriz.. Sonrasında döllenmiş yumurtaların kendi hücrelerini kopyalayarak çoğalmalarını gözlemekteyiz. Üçüncü güne gelindiğinde, embriyolar aynı özelliklere sahip ortalama 8 ile 16 adet hücreden oluşmuşlardır. Bu hücrelerin yapısı ve şekilleri aynıdır, embriyoların birbirinden fonksiyonel olarak bir farklılıkları yoktur. Üçüncü günde embriyo transferi yaparken, mikroskobik kriterlere göre hangi embriyonun kaliteli olduğunu seçip, transfer edilecek embriyoları ayıklarız. Ancak blastokist aşaması üçüncü ve beşinci gün arasında gerçekleşmektedir. Üçüncü gün kaliteli olarak görülen embriyoların bir kısmı, beşinci güne kadar ilerleyemez. Çünkü blastokist ile üçüncü gün embriyoları arasında yapısal ve fonksiyonel olarak önemli farklılıklar vardır. Üçüncü gün aynı özelliğe sahip olan hücrelerin bir kısmı embriyonun kendisini, bir kısmı da embriyonun ekleri olarak adlandırılan plasenta ve zarları oluşturmak üzere görev bölümü yaparlar. Bu görev bölümünü her embriyo gerçekleştirememektedir. Dolayısıyla blastokiste kadar ulaşmış olan embriyolar, bu görevlendirmeyi yapabilme kabiliyetinde olanlardır, doğal seleksiyon ile seçilmişlerdir. Daha ileri bir düzeye gelmiş olan embriyonun transferi de başarı oranını arttırmaktadır.