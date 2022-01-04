Blinken 9 Ülkenin Dışişleri Bakanlarıyla Rusya'yı Konuştu

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, NATO müttefiki Doğu Avrupa ülkelerinin dışişleri bakanlarıyla yaptığı telefon görüşmelerinde Rusya’nın Ukrayna girişimlerine karşı birlik çağrısı yaptı.

ABD Dışişleri Bakanı dün Bükreş Dokuzlusu olarak bilinen 9 ülkenin dışişleri bakanlarıyla görüştü. Blinken, Rusya’nın Ukrayna sınırına yaptığı askeri yığınakla ilgili olarak ABD’nin, NATO müttefikleriyle yakın işbirliği ve temas halinde olma ve diyalog yoluyla gerilimi azaltma ve caydırıcılık konusundaki taahhütlerinin arkasında olduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Blinken’ın telefon görüşmelerine ilişkin açıklamasında, ABD Dışişleri Bakanı’nın, müttefiklerin hep birlikte savunması için bütün halinde, hazır ve kararlı bir NATO duruşu çağrısında bulundu.

Blinken ayrıca görüşmede, NATO’nun herhangi bir müttefikinin savunmasının gerektiği durumda birliğin harekete geçmesine dair 5. maddesine de atıfta bulundu.

Ukrayna, hali hazırda NATO üyesi değil ancak, birliğe katılmak için 10 yıldan uzun bir süredir yaptığı üyelik başvurusunun sonuçlanmasını bekliyor. Rusya’ysa Ukrayna’nın üyeliğe kabulüne sert bir biçimde karşı çıkıyor.

Rusya, sadece Ukrayna’nın değil diğer Doğu Avrupa ülkelerinin de NATO’ya alınmasına şiddetle karşı çıkıyor ve bu ülkelerdeki askeri yığınakların azaltılmasını istiyor.

Pazar günü Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelensky’le yaptığı telefon görüşmesinde, ABD Başkanı Joe Biden da ülkesinin Rusya gerginliğinde Ukrayna’ya verdiği desteği yineledi.

Biden ayrıca geçen hafta Perşembe günü Rusya lideri Vladinir Putin’le yaptığı telefon görüşmesinde de Putin’i Ukrayna’ya karşı bir askeri harekette bulunmaması konusunda uyardı. Biden, bunun Rusya açısında ağır sonuçları ve yaptırımları olacağını dile getirdi.

