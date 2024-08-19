HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Blinken açıkladı: 'Netanyahu ateşkes formülü bulmak için sunulan öneriyi kabul etti'

Blinken açıkladı: 'Netanyahu ateşkes formülü bulmak için sunulan öneriyi kabul etti'

19.08.2024 21:34
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ABD tarafından geçen hafta Katar’ın başkenti Doha'daki müzakerelerde hem İsrail hem de Hamas'ın kabul edebileceği bir ateşkes formülü bulmak için sunulan öneriyi kabul ettiğini açıkladı.

Blinken açıkladı: 'Netanyahu ateşkes formülü bulmak için sunulan öneriyi kabul etti'

İsrail’deki temaslarını tamamlayan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, basın toplantısı düzenledi. Blinken, Gazze Şeridi’nde ateşkes sağlanmasına yönelik diplomatik girişimlerin başarıya ulaşması için bölgede bulunduğunu belirterek, son yapılan ateşkes önerisinin İsrail'in güvenlik çıkarlarını dikkate aldığını ifade etti.

"ÇOK YAPICI BİR GÖRÜŞME"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile “çok yapıcı bir görüşme” gerçekleştirdiğini söyleyen Blinken, Netanyahu’nun ABD tarafından geçen hafta Katar’ın başkenti Doha'daki müzakerelerde hem İsrail hem de Hamas'ın kabul edebileceği bir ateşkes formülü bulmak için sunulan öneriyi kabul ettiğini açıkladı. Hamas’ın da İsrail gibi bu öneriyi kabul etmesi gerektiğini savunan Blinken, “Şimdi aynı şeyi yapmak Hamas'ın görevi” dedi.

Tarafların bir araya gelerek bu anlaşma kapsamında verdikleri taahhütleri nasıl uygulayacakları konusunda net bir anlayışa varma sürecini tamamlamaları gerektiğini belirten Blinken, “Bir sonraki önemli adım Hamas'ın evet demesi” dedi.

İsrail yönetiminden Batı Şeria'da Filistinlilere saldıran Yahudi yerleşimcilere karşı harekete geçmelerini istediğini söyleyen Blinken, "Bu tür şiddeti önlemek için harekete geçilmesini, bundan sorumlu olan kişilerin hesap vermesini bekliyoruz” dedi.
Blinken, İsrail’deki temaslarının ardından Mısır ve Katar'ı ziyaret ederek, İsrail ve Hamas arasında ateşkes müzakerelerine yönelik devam eden çabaları ele alacak. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
İsrail Antony Blinken Gazze Hamas
En Çok Okunan Haberler
Ve beklenen oldu! Ayrılık resmen açıklandı...

Ve beklenen oldu! Ayrılık resmen açıklandı...

Çankırı'da orman yangını büyüyor! Değerli eşyalarını alan hızla uzaklaştı, 4 köy tahliye edildi

Çankırı'da orman yangını büyüyor! Değerli eşyalarını alan hızla uzaklaştı, 4 köy tahliye edildi

Türkiye'nin en mutlu 4. şehri seçilen Kırıkkale'de keyifler yerinde: Alım gücü yüksek, fiyatlar uygun

Türkiye'nin en mutlu 4. şehri seçilen Kırıkkale'de keyifler yerinde: Alım gücü yüksek, fiyatlar uygun

Özgür Özel'in bacağı kırılmıştı! Dilipak'tan 'silahla vuruldu' iddiası, CHP'den jet yalanlama

Özgür Özel'in bacağı kırılmıştı! Dilipak'tan 'silahla vuruldu' iddiası, CHP'den jet yalanlama

ANKET | Sosyal medya alev aldı! Dilan Polat'a tahliye kararı sizce doğru mu?

ANKET | Sosyal medya alev aldı! Dilan Polat'a tahliye kararı sizce doğru mu?

Kira kavgası cinayetle bitti! Uzman çavuş, ev sahibi ile oğluna kurşun yağdırdı

Kira kavgası cinayetle bitti! Uzman çavuş, ev sahibi ile oğluna kurşun yağdırdı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Stanley'in en çok satan termosu! Bugüne özel flaş indirimde

Stanley'in en çok satan termosu! Bugüne özel flaş indirimde

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Adımlarınızı konforla taçlandıracak! Crocslarda %50'ye varan indirimler

Adımlarınızı konforla taçlandıracak! Crocslarda %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.