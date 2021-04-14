Blinken: "Askerlerimizi Eve Getirme Zamanı"

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Afganistan ve Rusya" gündemiyle bir araya gelecek NATO Dışişleri ve Savunma Bakanları toplantısı öncesinde, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü. Stoltenberg ve Blinken toplantı öncesi açıklama yaparak, Afganistan, Rusya ve NATO zirvesine hazırlık konularını ele alacaklarını açıkladı.

NATO ülkelerinin dışişleri ve savunma bakanları, Rusya'da yaşanan son gelişmeler ve eski Başkan Donald Trump'ın ABD askerlerini Afganistan'dan çekme sözü verdiği 1 Mayıs tarihinin yaklaşması nedeniyle "acil gündemle" bugün toplanıyor. Video konferans yöntemiyle yapılacak toplantıya, ABD Dışişleri ve Savunma bakanları Brüksel'e gelerek bizzat katılıyor. Blinken, toplantı öncesi NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile bir araya geldi.

Görüşme öncesi açıklama yapan Stoltenberg, birkaç hafta önce (23 Mart) NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılmak üzere Brüksel'e gelen Blinken'ın, çok kısa bir sürede üstelik Savunma Bakanı Llyod Austin ile birlikte yeniden Brüksel'de bulunmasının önemine işaret etti. Genel Sekreter, "Brüksel'e yeniden gelmeniz gerçeği, bence ABD’nin NATO’ya, transatlantik bağımıza olan güçlü bağlılığını ve NATO’nun Kuzey Amerika ve Avrupa'nın acil güvenlik sorunlarını ele almak için her gün buluştuğu tek platform olduğunu gösteriyor" dedi.