Blinken: "Askerlerimizi Eve Getirme Zamanı"

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Afganistan ve Rusya" gündemiyle bir araya gelecek NATO Dışişleri ve Savunma Bakanları toplantısı öncesinde, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü. Stoltenberg ve Blinken toplantı öncesi açıklama yaparak, Afganistan, Rusya ve NATO zirvesine hazırlık konularını ele alacaklarını açıkladı.
NATO ülkelerinin dışişleri ve savunma bakanları, Rusya'da yaşanan son gelişmeler ve eski Başkan Donald Trump'ın ABD askerlerini Afganistan'dan çekme sözü verdiği 1 Mayıs tarihinin yaklaşması nedeniyle "acil gündemle" bugün toplanıyor. Video konferans yöntemiyle yapılacak toplantıya, ABD Dışişleri ve Savunma bakanları Brüksel'e gelerek bizzat katılıyor. Blinken, toplantı öncesi NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile bir araya geldi.
Görüşme öncesi açıklama yapan Stoltenberg, birkaç hafta önce (23 Mart) NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılmak üzere Brüksel'e gelen Blinken'ın, çok kısa bir sürede üstelik Savunma Bakanı Llyod Austin ile birlikte yeniden Brüksel'de bulunmasının önemine işaret etti. Genel Sekreter, "Brüksel'e yeniden gelmeniz gerçeği, bence ABD’nin NATO’ya, transatlantik bağımıza olan güçlü bağlılığını ve NATO’nun Kuzey Amerika ve Avrupa'nın acil güvenlik sorunlarını ele almak için her gün buluştuğu tek platform olduğunu gösteriyor" dedi.
Stoltenberg, bugünkü görüşmede ve daha sonra yapılacak NATO toplantısında, ittifakın Afganistan'daki varlığının geleceği, Rusya'nın Ukrayna'da gösterdiği "saldırgan tutum" ve NATO 2030 programının konuşulacağı NATO Liderler Zirvesi’ne hazırlık konularını ele alacaklarını söyledi.
Jens Stoltenberg, "Tüm NATO müttefikleri, Rusya'nın Ukrayna’daki agresif eylemlerinden ve dev askeri yapılanmadan endişeliyiz. Rusya bu askeri yığınağa son vermeli, provokasyonları durdurmalı ve gerginliği azaltmalıdır" dedi.
Blinken da "İçinde bulunduğumuz an, ittifakımız için önemli bir andır. Neredeyse 20 yıl önce, ABD 11 Eylül'de saldırıya uğradıktan sonra, saldırganlarla başa çıkmak ve Afganistan'ın herhangi birimize saldırabilecek teröristler için bir sığınak olmayacağından emin olmak için birlikte Afganistan'a gittik. Birlikte belirlediğimiz hedeflere ulaştık ve şimdi, güçlerimizi eve getirme zamanı" dedi.
Başkan Joe Biden'ın birkaç saat içinde ABD'de bununla ilgili konuşacağını, kendisinin de başından beri müttefiklere söylediği gibi, bu konuda yakın işbirliği için Brüksel'de olduğunu vurgulayan Blinken, "Önümüzdeki haftalarda ve aylarda kuvvetlerimizin Afganistan'dan güvenli, kasıtlı ve koordineli bir şekilde çekilmesi için çok yakın çalışacağız. Birlikte girdik, birlikte çıkmanın yollarını arayacağız. Ancak bunu yaparken bile, Afganistan'ın geleceğine olan bağlılığımız devam edecek" diye konuştu.
Rusya'nın Ukrayna ve yakınlarındaki eylemleri, özellikle 2014'ten bu yana görülen en geniş kapsamlı askeri güç yığınağından duyulan endişeleri de ele alacaklarını belirten Blinken, "İttifakımızın geleceği hakkında da konuşacağız. Bu, NATO için çok önemli bir yıl. Genel Sekreter'in çalışmaları, NATO 2030 için bir vizyon belirleme konusundaki liderliği ve NATO'nun ileriye dönük olarak güçlü, etkili ve birleşik kalmasını sağlamaya yönelik güçlü bir gündem hayati derecede önemlidir ve bunun üzerinde çalışmayı dört gözle bekliyoruz" dedi.
Stoltenberg, Blinken ve ABD Savunma Bakanı Llyod Austin, zirvenin ardından, bu gece ortak basın toplantısı düzenleyecek.