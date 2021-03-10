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Blinken Çinli Yetkililerle Görüşecek

10.03.2021 22:27 | Son Güncelleme:
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Blinken Çinli Yetkililerle Görüşecek

Alaska’daki görüşme Biden yönetimi döneminde iki ülke arasındaki ilk üst düzey yüz yüze görüşme olacak

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Çarşamba günü yapılan açıklamada Bakan Antony Blinken'ın 18 Mart'ta Alaska eyaletinde üst düzey Çinli yetkililerle biraraya geleceği bildirildi. Bu görüşme, Biden yönetimi döneminde iki ülke arasındaki ilk üst düzey yüz yüze görüşme olacak.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan da Alaska eyaletinin Anchorage kentinde Çinli üst düzey diplomat Yang Jiechi ve Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile yapılacak görüşmeye katılacak. Görüşme, Blinken'ın Uzakdoğu'ya gerçekleştireceği ilk yurtdışı ziyareti sonrasında yapılacak. Blinken'ın Uzakdoğu ziyaretinde ABD müttefikleri Japonya ve Güney Kore'de temaslarda bulunması planlanıyor.

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında ABD ve Çin'in "bir dizi meseleyi" ele alacakları kaydedildi, ancak daha fazla ayrıntı verilmedi.

Başkan Joe Biden ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, iki ülke lideri olarak ilk telefon görüşmelerini geçtiğimiz ay yapmış ve ele aldıkları meselelerin çoğunda zıt taraflarda yer aldıkları görülmüştü. Xi, görüşme sırasında, olası bir sürtüşmenin her iki ülke için de "felaket" olacağı uyarısında bulunmuştu.

Dışişleri Bakanı Blinken, Şubat ayı başında Çinli diplomat Yang ile yaptığı telefon görüşmesinde, Amerika'nın Şincan, Tibet ve Hong Kong'da insan hakları ve demokratik değerlerin savunuculuğunu yapacağını söylemişti.

Blinken ayrıca Çin'e Myanmar'daki askeri darbeyi kınama çağrısında bulunmuş, Washington'un Çin'i, Tayvan Boğazı dahil Hint-Pasifik bölgesindeki istikrarı tehdit edici tutumu nedeniyle sorumlu tutmak için müttefikleriyle işbirliği yapacağı taahhüdünü yinelemişti.

Blinken'ın Çinli yetkililerle görüşmesi, Cuma günkü Dörtlü Grup toplantısı sonrasında yapılacak. ABD, Çin'in giderek arttırdığı nüfuz alanına karşılık Uzakdoğu'da diplomatik girişimleri güçlendirmek amacıyla Hindistan, Japonya ve Avustralya'nın katılımıyla oluşturulan Dörtlü grubu oluşturmuştu. Grup Cuma günü ilk toplantısını yapacak.

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