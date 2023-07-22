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Blinken'dan Türkiye açıklaması! 'Liderlik rolünü yeniden üstlenmesini bekliyoruz'

22.07.2023 08:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Moskova yönetiminden bir açıklama gelmiş ve tahıl koridorundan çekildiklerini açıklamıştı. Dünya Rusya'nın bu kararının etkilerini konuşurken ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'dan konuyla ilgili olarak “Türkiye’nin Tahıl Anlaşmasında zaten üstlendiği liderlik rolünü tekrar üstlenmesini bekliyoruz” dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 17 Temmuz’da süresi dolan Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşmasına yönelik açıklamalarda bulundu. Blinken, “Dünyanın dört bir yanındaki insanların ihtiyaç duydukları yiyecekleri uygun fiyatlarla alabilmelerini sağlamak için Türkiye’nin Tahıl Anlaşmasında zaten üstlendiği liderlik rolünü bu işi rayına oturtması için tekrar üstlenmesini bekliyoruz” dedi.

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Rusya’nın tahıl anlaşmasından çekilmesini eleştiren ve Ukrayna'nın insani yardıma ihtiyacı olduğunu belirten Blinken, “Umarım dünya bunu izliyordur ve Rusya'nın Ukrayna'daki hedeflerine ulaşmak için gıdayı nasıl alaycı bir şekilde manipüle ettiğini görüyordur” ifadelerini kullandı.

"İNSİYATİF ALMAKTAN GERİ DURMAYIZ"

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez ve KKTC dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı. Karadeniz Tahıl Girişiminin sonlandırılmasının küresel gıda fiyatlarını artırmasının yanı sıra bazı bölgelerde kıtlık ve ardından yeni göç dalgalarına kadar uzanan bir dizi etkisi olacağına dikkat çeken Erdoğan, "Bunun önüne geçmek için inisiyatif almaktan geri durmayız. Sayın Putin ile konuyu etraflıca konuşarak, bu insani hareketin devamını temin edeceğimize inanıyorum. Kendisinin de Batılı ülkelerden bazı beklentileri olduğunu biliyoruz. Bu konuda da Batılı ülkelerin harekete geçmesi gerekmektedir. Karadeniz Tahıl Girişimiyle dünya piyasalarına 33 milyondan fazla tahılın sevkini sağladık. Küresel salgının, ekonomik krizin ardından sonuçları çok daha ağır olacak küresel bir gıda krizinin önüne geçtik. Sonuçları itibariyle bu kadar hayati olan bir girişimin devam etmesi insanlığın hayrınadır" demişti.

"SAYIN PUTİN İLE GÖRÜŞECEĞİM"

"Diplomasinin tüm enstrümanlarını kullanacak, tüm gayretimizi bu meseleye yoğunlaştıracağız" diyen Erdoğan sözlerine şöyle devam etmişti:

"Savaş ortamında insanlığa hizmet eden bir uzlaşı sağlandı ve bunun devam etmesi için elimizden geleni yapacağız. Türkiye’ye dönüşte Sayın Putin ile görüşmelerimi gerçekleştireceğim. Öncelikle telefon diplomasisini kullanacağız. Sayın Putin’in ağustos ayında planlanan ziyareti de gerçekleşirse bu hususları tüm ayrıntısıyla görüşeceğiz. İnanıyorum ki süreç uzamadan, Karadeniz Tahıl Girişiminin devamını sağlayacağız"

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