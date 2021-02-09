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Blinken: “Golan Tepeleri İsrail’in Güvenliği İçin Önemli”

09.02.2021 04:20 | Son Güncelleme:
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Blinken: “Golan Tepeleri İsrail’in Güvenliği İçin Önemli”

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, CNN televizyonuna yaptığı açıklamada, Biden Yönetimi’nin Golan Tepeleri’ni İsrail’in parçası olarak tanıdığını söylemekten kaçındı. Blinken yalnızca bölgenin İsrail’in güvenliği açısından önemli olduğunu söyledi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, CNN televizyonuna yaptığı açıklamada, Biden Yönetimi’nin Golan Tepeleri’ni İsrail’in parçası olarak tanıdığını söylemekten kaçındı. Blinken yalnızca bölgenin İsrail’in güvenliği açısından önemli olduğunu söyledi.

Eski Başkan Donald Trump, 2019’da Golan Tepeleri’ni İsrail toprağı olarak tanımış böylece ABD’nin yıllardır süregelen dış politikasını farklı bir çizgiye kaydırmıştı.

Blinken, “Golan’ı kontrol etmenin İsrail’in güvenliği için büyük önem taşıdığına inanıyorum. Yasal sorular başka bir konu. Eğer zaman içinde Suriye’deki durum değişirse buna yeniden bakarız, ancak durum şu anda bundan çok uzak” sözlerini kullandı.

Blinken, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esat yönetiminin ve İran tarafından desteklenen milislerin İsrail’in güvenliği için önemli tehdit oluşturduğunu kaydetti.

Biden’ın danışmanları daha önce yaptıkları açıklamada ABD’nin Golan Tepeleri’nin İsrail toprağı olarak tanınması kararının geri alınmayacağını belirtmişti.

Blinken, Biden yönetiminin ABD Büyükelçiliği’ni Kudüs’te tutmaya bağlılığını da tekrar etti. Trump yönetimi Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıyarak daha önceki yönetimlerin bu konudaki politikasını da değiştirmişti.

Biden ve ekibi, Trump döneminde kopan Filistinliler’le ilişkileri yeniden kurma, kesilen yardımları başlatma ve İsrail’in işgal altındaki topraklarda yerleşim inşaatı gibi tek taraflı eylemlerini reddetme sözü vermişti.

Biden, göreve geldiği günden bu yana konuştuğu liderler arasına İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’yu henüz eklemedi. Hem eski Başkan Trump hem de Trump’tan önceki başkan Barack Obama görevdeki ilk günlerinde Netanyahu’yu aramıştı.

Bunun nedeni sorulduğundaysa Blinken, “Eminim yakın gelecekte konuşacak fırsatı bulurlar” yanıtını verdi.

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