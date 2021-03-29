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Blinken: “Her Üç Suriyeli’nin İkisi İnsani Yardıma Muhtaç”

29.03.2021 20:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dışişleri Bakanı Blinken, BM’nin Suriye toplantısında 13 milyon 400 bin Suriyeli’nin yardıma muhtaç olduğunu söyledi; “Acı çeken Suriyeliler için bir şey yapmalıyız. Suriye’ deki çatışmaları sonlandıramazsak bize yazıklar olsun” dedi

Blinken: “Her Üç Suriyeli’nin İkisi İnsani Yardıma Muhtaç”

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin Suriye’deki insani yardımının değerlendirildiği toplantısına başkanlık etti.

Dışişleri Bakanı Blinken, BM İnsani Yardımdan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock’un Suriye’deki insani durumla ilgili bilgilendirmesini ve Suriyeli kadın doktor Amani Ballour’un dinledikten sonra konsey üyelerine hitaben bir konuşma yaptı. Blinken, Suriye halkının çözüm için umudunun Güvenlik Konseyi’nde olduğunu belirterek, “Acı çeken Suriyeliler için bir şey yapmalıyız. Bu bizim sorumluluğumuzda. Suriye’ deki çatışmaları sonlandıramazsak bize yazıklar olsun” dedi.

Blinken, konsey üyelerine Suriye’deki ayaklanmanın bu ay onuncu yılını geride bıraktığını hatırlattı. Ülkedeki insani durumun giderek kötüleştiğini belirterek,“On yıldır süren çatışmalar yüzünden Suriye halkı acı içinde. Ülkede yaklaşık 13 milyon 400 bin kişi; her üç Suriyeli’nin ikisi insani yardıma muhtaç durumda. Suriye halkının yüzde 60’ı aç kalma riskiyle karşı karşıya. Her ay Güvenlik Konseyi toplanıp Suriye’deki insani durumu tartışıyor. Her seferinde bu rakamlar daha da artıyor. Her bir rakam bir insanın hayatını temsil ediyor” dedi.

Suriye’de çözüm için harekete geçilmesi gerektiğini belirten Blinken, ”Hepimiz burada bu koltuklarda oturup kendi ülkelerimizi temsil ediyoruz. Aramızda ihtilaflar olsa da Suriye'de çözüm için harekete geçmeliyiz. Suriye’de uzun vadeli ve kalıcı çözüm ancak 2254 sayılı Güvenlik Konseyi’nin kararının uygulanmasıyla sağlanabilir” dedi.

Dışişleri Bakanı Blinken, Suriye’ye insani yardımın daha fazla ulaştırılabilmesi için kapalı olan iki sınır kapısının daha açılması gerektiğini belirterek, “Suriye'deki insanların yaşamları acilen insani yardıma ulaşmalarına bağlı. Bu yardımın onlara ulaşması için yollar oluşturmak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız” diye konuştu.

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