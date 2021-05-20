Blinken ile Lavrov İzlanda'da yüz yüze görüştü

Taraflar görüşmenin "yapıcı" geçtiğini açıkladı.Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Arktik Konseyi toplantısı amacıyla bulundukları İzlanda'da bir araya geldi. Blinken-Lavrov buluşması ABD Başkanı Joe Biden'ın ocak ayında göreve gelmesinden bu yana iki ülke arasında doğrudan yapılan en üst düzey görüşme oldu.

Rus Dışişleri Bakanı Lavrov görüşmenin "yapıcı" olduğunu açıkladı. Lavrov gazetecilere yaptığı açıklamada "Moskova-Washington ilişkilerindeki sağlıksız durumun üstesinden gelinmesine olan ihtiyaç konusunda bir anlaşma var" dedi. Washington'dan yapılan açıklamada da yaklaşık iki saat süren görüşmenin "yapıcı" ve "verimli" geçtiği belirtildi.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı söz konusu görüşmede Blinken'in Rus mevkidaşına, Washington'un çekilme açıklamasına karşın Ukrayna sınırında yoğun biçimde konuşlandırılan Rus birliklerinden dolayı "derin endişe" duyduğunu ifade ettiğini açıkladı. Bakanlık Blinken'in ayrıca ABD'nin Rus muhalif Aleksey Navalni'nin sağlık durumundan ve muhalif örgütlere yönelik "baskılardan" dolayı huzursuz olduğunu aktardı. ABD'li üst düzey bir yetkili gazetecilere yaptığı açıklamada somut bir ilerleme kaydedilmese de görüşmelere ilişkin "verimli, yapıcı, saygılı ve dürüst" nitelemesi yaptı.