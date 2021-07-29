Blinken: ‘‘İran’la Görüşmeler Sonsuza Dek Süremez’’

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken İran’la 2015 yılında imzalanan uluslararası nükleer anlaşmayı yenilemek için yürütülen müzakere sürecinin sonsuza dek süremeyeceğini belirtti ve “top İran’da” mesajını verdi.

Tahran ve Washington arasında anlaşmayı yeniden canlandırmak için yapılan doğrudan olmayan görüşmeler Cumhurbaşkanlığı seçimlerini aşırı muhafazakar İbrahim Reisi’nin kazanmasının ardından Haziran ayında durmuştu. Reisi göreve 5 Ağustos’ta başlayacak.

Görüşmelere müdahil olan Çin, Rusya, Fransa, İngiltere, Almanya ve Avrupa Birliği henüz müzakerelerin ne zaman başlayacağı konusunda açıklama yapmadı.

Blinken Kuveyt’te yaptığı açıklamada ‘‘Biz diplomasiye bağlıyız, ancak bu süreç sonsuza dek süremez’’ diye konuştu.

Blinken, İran’ın nükleer programıyla ilgili adımlar atmaya devam etmesi halinde Ortak Kapsamlı Eylem Planı’nın (JCPOA) kurtarılmasının mümkün olmayacağını kaydetti.

ABD Dışişleri Bakanı, ‘‘Nükleer anlaşma konusunda karşılıklı uzlaşı noktasına geri dönme isteğimizi ve iyi niyetimizi açıkça gösterdik’’ diye konuştu ve ‘‘Top İran’ın sahasında. Uzlaşma için gerekli kararları almaya hazır olup olmadıklarını göreceğiz’’ dedi.

İran’da devlet işleri konusunda son sözü söyleyen isim olan dini lider Ayetullah Ali Hamaney, Çarşamba günü Tahran’ın Washington’un nükleer anlaşma konusundaki ‘‘dik başlı’’ taleplerini kabul etmeyeceğini belirtmiş ve anlaşmaya başka konular eklenmesini de bir kez daha reddetmişti.

Körfez Arap ülkeleri de İran’ın balistik füze programıyla ve bölgede istikrarı bozucu faaliyetleriyle ilgili yapılacak herhangi bir anlaşmaya dahil olmayı talep ediyor.

Blinken, Kuveyt Emiri ile de görüştüğü ziyarette ABD askerlerinin Afganistan’dan çekilmesi sürecinde Afgan tercümanların yeniden yerleştirilmesi konusunu da ele aldığını bildirdi. NATO güçleriyle birlikte çalışan Afganlar’ın çoğu ABD askerlerinin ülkeden çekilmesinin ardından Taleban’ın misilleme eylemlerine hedef olmaktan korkuyor.

ABD Irak’ın 1990-91 yıllarındaki işgalini sona erdiren koalisyona liderlik etmesinin ardından güçlü ilişkiler geliştirdiği Kuveyt’te bir dizi askeri üs bulunduruyor.

