Blinken, ‘‘IŞİD’i Bozguna Uğratma Misyonumuz Sona Ermedi’’

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, IŞİD’in bozguna uğratılmasının ikinci yıldönümünde yaptığı açıklamada Irak ve Suriye’de IŞİD tarafından kontrol edilen toprakların tamamının IŞİD’le Mücadele Küresel Koalisyonu ve yerel ortaklarla birlikte temizlendiğini söyledi.
Blinken, Irak güvenlik güçlerini, Iraklı Kürt peşmergeleri ve Suriye demokratik Güçleri’ni bu mücadeledeki fedakarlıkları ve cesaretleri nedeniyle övdü.
Blinken IŞİD’in bölgedeki kalıntıları üzerinde baskı uygulamak için bu ortaklarla birlikte çalışmaya devam ettiklerini kaydetti.
IŞİD’in ‘sözde halifeliğinin’ mağlup edilmesinin ardından 83 üyeli Küresel Koalisyonun IŞİD’in örgütlenme, saldırı planlama, istihdam ve radikalleştirme çabalarını engellemek için çalışmaya devam ettiğini belirten Blinken, ‘‘IŞİD’in kilit liderleri etkisiz hale getirildi, kalan liderlerini de isyan hareketini önlemek ve adalet karşısına çıkartılmaları için aramaya devam ediyoruz’’ diye konuştu.
Blinken IŞİD’e karşı savaşın ardından neredeyse 8 milyon kişinin evlerine geri döndüğünü, Koalisyonun istikrarı ve bölgedeki yaşamı yeniden tesis etmek için destek sağladığını bildirdi.
Irak ve Suriye’deki toprakların temizlenmesinin IŞİD’le mücadelede önemli bir dönüm noktası olduğunu belirten Blinken, ‘‘Ancak yine de misyonumuz tamamlanmış değil. Küresel Koalisyon düşmanın yok edilmesi kararlılığı konusunda hala birlik içinde; Irak, Suriye ve diğer ülkeler de bunun için mücadeleye devam edecek. ABD, Küresel Koalisyona ve IŞİD’in kalıcı şekilde bozguna uğratılması amacına güçlü bağlılığını sürdürüyor’’ diye konuştu.
2018 yılının Aralık ayında eski Başkan Donald Trump, IŞİD’in bozguna uğratıldığını ilan etmiş ve Suriye’deki 2 bin ABD askerinin tamamını çekme kararını açıklamıştı. Ancak Suriye Demokratik Güçleri IŞİD’e karşı saldırılarını sürdürmüş ve 2019 yılının Şubat ayında IŞİD’in son kalesi konumundaki Bağuz’a saldırı düzenlemişti. Bağuz’un IŞİD’den 2019’un Mart ayında alınmasıyla, IŞİD’in halifelik iddiasında olduğu toprakların tamamı temizlenmiş oldu. ABD, IŞİD’in lideri Ebubekir el Bağdadi’yi ise 26 Ekim 2019’da Suriye’nin kuzeyine düzenlediği bir hava saldırısında öldürmüştü.