Blinken, ‘‘IŞİD’i Bozguna Uğratma Misyonumuz Sona Ermedi’’

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, IŞİD’in bozguna uğratılmasının ikinci yıldönümünde yaptığı açıklamada Irak ve Suriye’de IŞİD tarafından kontrol edilen toprakların tamamının IŞİD’le Mücadele Küresel Koalisyonu ve yerel ortaklarla birlikte temizlendiğini söyledi.

Blinken, Irak güvenlik güçlerini, Iraklı Kürt peşmergeleri ve Suriye demokratik Güçleri’ni bu mücadeledeki fedakarlıkları ve cesaretleri nedeniyle övdü.

Blinken IŞİD’in bölgedeki kalıntıları üzerinde baskı uygulamak için bu ortaklarla birlikte çalışmaya devam ettiklerini kaydetti.

IŞİD’in ‘sözde halifeliğinin’ mağlup edilmesinin ardından 83 üyeli Küresel Koalisyonun IŞİD’in örgütlenme, saldırı planlama, istihdam ve radikalleştirme çabalarını engellemek için çalışmaya devam ettiğini belirten Blinken, ‘‘IŞİD’in kilit liderleri etkisiz hale getirildi, kalan liderlerini de isyan hareketini önlemek ve adalet karşısına çıkartılmaları için aramaya devam ediyoruz’’ diye konuştu.

Blinken IŞİD’e karşı savaşın ardından neredeyse 8 milyon kişinin evlerine geri döndüğünü, Koalisyonun istikrarı ve bölgedeki yaşamı yeniden tesis etmek için destek sağladığını bildirdi.