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Blinken İsrail’de Arap Zirvesine Katılmaya Gidiyor

26.03.2022 22:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Polonya’da İsrail'e geçti. Blinken, hafta başında İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Fas ve Mısır dışişleri bakanlarıyla tarihi bir zirvede biraraya gelecek

Blinken İsrail’de Arap Zirvesine Katılmaya Gidiyor

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Polonya’dan İsrail'e geçti. İsrail-Arap zirvesine katılacak olan Blinken’ın ziyareti sırasında, İran'ın nükleer müzakereleri ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ile de gündemde olacak.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Blinken'ın yarın İsrail Başbakanı Naftali Bennett ile görüşeceğini açıkladı. Bennett, bir aydır devam eden Ukrayna-Rusya savaşının sona erdirilmesi için arabuluculuk yapmaya çalışıyor.

İsrail Dışişleri Bakanlığı da, Bakan Yair Lapid'in Pazar ve Pazartesi günleri Blinken ile Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Fas ve Mısır dışişleri bakanlarını "tarihi bir toplantı" için biraraya getireceğini duyurdu.

Zirve, İsrail’in güneyinde ülkenin kurucusu ve ilk başbakanı David Ben-Gurion'un mezarının bulunduğu Sde Boker kibbutzundaki lüks bir otelde yapılacak.

Blinken, İran ve bölgesel güvenlik konularının da ele alınacağı bölge turunda, Batı Şeria, Fas ve Cezayir'i de ziyaret edecek.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Ramallah'ta görüşeceği belirtildi.

Geçen hafta da Mısır, İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri liderleri, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ekonomik etkisi ve İran'ın nüfuzu üzerine görüşmelerde bulunmak üzere Mısır’ın Kızıldeniz’deki tatil beldesi Şarm El Şeyh'te bir araya gelmişti. İsrail ve Mısır 1979'da barış anlaşması imzaladı.

BAE ve Bahreyn, 2020'de Abraham Mutabakatı olarak bilinen ve ABD’nin aracı olduğu anlaşma kapsamında İsrail ile ilişkileri normalleştirmişti. Bu normalleşme, İran konusunda karşılıklı endişeye dayalı yeni bir bölgesel dinamik yaratmıştı. Fas da geçen yıl da aynı yolu izlemiş ve İsrail’le dün askeri işbirliği konusunda bir mutabakat zaptı imzalamıştı.

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