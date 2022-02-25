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Blinken: ‘‘Kiev Kuşatma Altında Olabilir’’

25.02.2022 07:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, televizyon kanalı CBS’ yaptığı açıklamada Ukrayna’nın başkenti Kiev’in kesinlikle tehdit altında olduğunu, pekala bir kuşatma altında da olabileceğini söyledi

Blinken: ‘‘Kiev Kuşatma Altında Olabilir’’

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, televizyon kanalı CBS’ yaptığı açıklamada Ukrayna’nın başkenti Kiev’in kesinlikle tehdit altında olduğunu, pekala bir kuşatma altında da olabileceğini söyledi. Bunun büyük bir işgalin bahanesi olduğunu belirten Blinken, ‘‘Bu hem Kiev’i hem de diğer büyük şehirleri tehdit ediyor’’ dedi.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, Kiev’e giren Rus sabatoj grubunun bir numaralı hedefi olduğunu açıklamıştı. Zelenski’nin nerede olduğu sorusunun yöneltildiği Blinken, ‘‘Cumhurbaşkanı Zelenski Ukrayna’da görevinin başında kalmaya devam ediyor. Elbette Ukrayna’daki tüm dostlarımızın, hükümet yetkililerinin ve diğerlerinin güvenliği için endişeliyiz. Onların yanında olabilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Sadece biz değil tüm Avrupa ve dünya ülkeleri de bunun için çalışıyor’’ yanıtını verdi.

Çernobil nükleer santralinin Rusya’nın eline geçmesi konusunda endişeli olduklarını belirten Blinken, Rusya’nın çeşitli enerji santrallerini ele geçirmeye çalıştığını belirtti ve konuyu yakından takip ettiklerini söyledi.

Başkan Biden’ın, Putin’in Sovyetler Birliği’ni geri getirmek istediği şeklindeki açıklaması sorulduğundaysa Blinken, Rus liderin bunu açıkça belirttiğini kaydetti. Ancak Putin’in Ukrayna’nın ötesinde bir tehdide neden olmasının önünde NATO Antlaşması’nın beşinci maddesinin olduğunu kaydetti. Beşinci madde, Kuzey Amerika'da veya Avrupa'da üye ülkelerden bir veya daha çoğuna yöneltilecek silahlı bir saldırının hepsine yöneltilmiş bir saldırı olarak değerlendirileceğini öngörüyor.

‘‘Her şeye hazırlıklıyız’’

Putin’in bir nükleer saldırı tehdidinde bulunup bulunmadığı sorulduğundaysa Blinken, ‘‘İzleyeceği yol ne olursa olsun buna hazırlıklı olacağımızı söyledik. Onu saldırılarından caydırmak için diplomatik olarak temas kurmaya hazırdık. Ancak şimdi saldırıyı tercih etti, biz buna da aynı derecede hazırız’’ şeklinde yanıt verdi.

Blinken, Rusya’nın ABD’ye doğalgaz tedarikini kesmesiyle enerji fiyatlarında oluşacak artışı önlemek için hem tüketici hem de üretici ülkelerle birlikte çalıştıklarını kaydetti.

NBC televizyonunun Nightly News programında da soruları yanıtlayan Blinken, Putin’in yapmaya çalıştığının Ukrayna’yı yörüngesine geri sokarak yapabilirse Sovyetler Birliği’ne benzer bir etki alanı oluşturmak olduğunu söyledi.

Putin’in ülkesinde destek kaybedip kaybetmediğini söylemek için henüz erken olduğunu belirten Blinken, ‘‘Binden fazla kişinin savaşı protesto ederken gözaltına alındığını duyduk. Putin’in yaptıklarının sonuçları Rusya içinde hissedildikçe etkisi de artacak’’ dedi.

Blinken, ayrıca Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü. Bakanlıktan yapılan açıklamada ikilinin Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik kasti, sebepsiz ve haksız saldırı hakkında konuştuğu belirtildi.

Açıklamaya göre Bakan Blinken, Birleşmiş Milletler'in son derece tehlikeli ve zor koşullara rağmen Ukrayna'ya yardım sağlama taahhüdü için Genel Sekreter'e teşekkür etti. Blinken, insani yardım çalışanlarının emniyet ve güvenliğini sağlamanın önemini vurguladı.

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