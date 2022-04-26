Blinken: “Kiev Savaşını Ukrayna Kazandı”

Ukrayna ziyaretinden yeni dönen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kongre oturumunda soruları yanıtladı. Senato Dış İlişkiler Komisyonu’ndan konuşan Blinken, Ukrayna’nın Kiev’deki savaşı kazandığını söyledi ve ihtiyaç duydukları her askeri ekipmanın sağlandığını kaydetti. Blinken, Amerikalı diplomatların bu hafta Ukrayna’ya dönmeye başlayacağını da kaydetti.

Antony Blinken, Dışişleri Bakanlığı’nın 2023 mali yılı için bütçe talebinin değerlendirildiği Senato Dış İlişkiler Komisyonu’nun oturumunda, başta Savunma Bakanı Lloyd Austin ile ziyaret ettiği Ukrayna’daki son durum, Rus işgali ve İran ile nükleer anlaşmaya dönülmesi dahil çeşitli dış politka konularında komisyon üyelerinin sorularını yanıtladı.

Açış konuşmasında Ukrayna'nın "özgür ve bağımsız bir ülke olduğunu ve olmaya devam edeceğini" söyleyen Blinken, ABD'nin Ukrayna'ya verdiği destekten vazgeçmemesi gerektiğine vurgu yaptı.

ABD'nin Ukrayna hükümetine ve halkına desteğini yinelediği Ukrayna ziyaretinin kendisinde silinmez bir iz bıraktığını söyleyen Blinken, “Sınırı geçen trene binip batıya doğru ilerlerken, kilometrelerce Ukrayna kırsalını gördük. Birkaç ay önce Rus hükümetinin kısa sürede ele geçirebileceğini düşündüğü bölge, bugün kesinlikle Ukrayna'nın. Kiev'de canlı bir şehrin yeniden hayata döndüğünü, insanların dışarıda yemek yediğini, banklarda oturduğunu, dolaştığını gördük. Ukraynalılar Kiev savaşını kazandı. Çektikleri tüm acılara, Rusya'nın acımasız işgalinin neden olduğu tüm katliamlara rağmen, özgür ve bağımsız bir ülke olan Ukrayna öyle olmaya da devam edecek”” dedi.

Blinken ayrıca Ukrayna'nın Rus işgaline karşı savaşını sürdürmek için hangi askeri teçhizata ihtiyaç duyduğu ve ABD’nin neler sağlayabileceği konusunda Washington ve Kiev’in "büyük ölçüde uyumlu" olduğunu söyledi.

Savunma Bakanı Lloyd Austin ile Pazar Ukrayna’da Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile bu ihtiyaçları görüştüklerini kaydeden Blinken, silahların daha hızlı teslim edildiğine de dikka çekti. Blinken, geçmişte askeri teçhizatı ulaştırmanın haftalar sürdüğünü, bugünse Başkan Joe Biden'in kararı ile askeri malzemenin Ukraynalılar’ın eline geçmesi arasında genellikle sadece 72 saat olduğunu söyledi.

Blinken, ‘’Ukraynalılar’ı ihtiyaçları olan techizatla donatabildik. Ruslar’ın Ukrayna'da sahip olduğu her tank için, şu ya da bu şekilde 30 müttefik ve ortakla yaklaşık 10 tanksavar sistemi sağlamayı başardık. Ruslar’ın gökyüzünde uçurduğu her uçak için şu ya da bu türden yaklaşık 10 uçaksavar mühimmatı var’’ diye konuştu.

Blinken, Joe Biden'ın Dışişleri Bakanlığı’na maddi kaynak ayrılması için Kongre'ye yaptığı genel bütçe talebini ve yakında Ukrayna'ya insani ve askeri yardım için daha fazla kaynak talebini, Kongre’nin onaylamasının, Rusya'nın saldırganlığa karşı koymak için hayati olduğunu vurguladı.

Blinken, ‘’Rusya'nın Ukrayna'daki savaşının Kremlin için stratejik bir başarısızlık olmasını sağlamak için tam finansman çok önemli ve Rusya’yı örnek almak isteyenlere güçlü bir ders işlevi görecektir’’ ifadelerini kullandı.

Blinken ayrıca Amerikalı diplomatların bu hafta Ukrayna'nın Lviv kentine geri döneceklerini ve bakanlığın Kiev'deki büyükelçiliği en güvenli şekilde nasıl yeniden açabileceklerini değerlendirmeye başlayacağını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı, ‘’Çok fazla ayrıntıya girmeden, bu hafta önce Lviv’e gidecekler. Daha sonra Kiev’e geçeceğiz. Elçiliğimizin yeniden açılmasını istiyoruz’’ dedi.

“İran’la nükleer anlaşma hala en iyi seçenek”

Senato Dış İlişkiler Komisyonu’nun gündeminde İran ile nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılması da vardı. Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 2015 yılında imzalanan uluslararası nükleer anlaşmaya uymanın İran'ın ortaya koyduğu nükleer sorunu çözmenin en iyi yolu olacağına, Washington'un hala inandığını söyledi.

Blinken “Anlaşmaya tekrar uymanın İran'ın dayattığı nükleer sorunu çözmenin en iyi yolu olacağına inanmaya devam ediyoruz" dedi.

Mayıs ayının sonuna doğru İran'la ilgili açık bir oturum düzenlenmesi taahhüdünde bulunan Blinken, Biden yönetiminin "çok zor bir durumu" miras aldığını da söyledi ve İran’la ilgili gerilimlerin "tırmandığını" da kaydetti. Eski Başkan Donald Trump 2018’de ABD’yi Kapsamlı Ortak Eylem Planı (JCPOA) olarak bilinen nükleer anlaşmadan çekmişti.

Dışişleri Bakanı, ABD'nin anlaşmadan çekilmesi nedeniyle İran'ın nükleer tehdit süresinin bir yıldan "birkaç haftaya" düştüğünü de söyledi; “İran, bölge genelinde daha fazla istikrarsızlaştırıcı etkiyle hareket ediyor” dedi.

Ancak Blinken, nükleer anlaşmanın İran'ın balistik füze programını veya bölgedeki istikrarı bozan ülkelere verdiği desteği karşı "hiçbir şey yapmayacağını" da doğruladı.

