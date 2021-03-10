Blinken Kongre Oturumunda Soruları Cevaplıyor

Dışişleri Bakanı Antony Blinken, oturumun başında yaptığı konuşmada ABD’nin daha önce açıkladığı sekiz dış politika önceliğini tekrarladı, göreve geldiği günden bu yana gerçekleştirilen dış politika icraatlarını anlattı.

Kongre üyesi Brad Sherman, Blinken’a “İran’la bir görüşme yapabilmek için taviz verilmeyeceği konusunda güvence verir misiniz?” ve “İran’ın JCPOA olarak bilinen nükleer anlaşmaya tam olarak uyması sağlanacak mı?” diye sordu. Blinken her iki soruya da net bir şekilde ve kısaca ‘’evet’’ yanıtını verdi.

Çin’le yapılacak ilk temas soruldu

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Antony Blinken ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan’ın 18 Mart’ta Alaska eyaletinde Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Merkezi Komisyonu Ofisi Direktörü Yang Jiechi ve Çin meclis üyesi Wang Yi ile bir araya gelecek.

Antony Blinken’ın soruları cevapladığı kongre oturumunda Çin’le yapılacak görüşmeler de gündeme geldi.

Blinken bir soru üzerine bu temasın stratejik bir diyalog olmadığını, görüşmenin ABD’nin kendisi açısından endişe kaynağı olan konuları gündeme getirmek ve çerçeve çizmek ve dürüst bir şekilde konuları ele almak açısından önemli bir fırsat olduğunu, Çin ile ilişkilerde işbirliği yapılabilecek alanların olup olmadığına da bakacaklarını belirtti.