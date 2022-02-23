Blinken Lavrov İle Görüşmesini İptal Etti

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Moskova’nın Ukrayna’nın iki ayrılıkçı bölgesinin bağımsızlığını tanımasının ardından Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’la 24 Şubat Perşembe günü planlanan görüşmeye katılmayacağını açıkladı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba’yı Washington’da ağırlayan Blinken, düzenledikleri ortak basın toplantısında, Lavrov’a bir mektup göndererek toplantıya katılmama kararını ilettiğini kaydetti. ABD Dışişleri Bakanı, ‘‘İşgal gerçekleştiğine göre artık görüşmenin bir anlamı kalmadı’’ dedi.

İki büyük Rus bankasına yaptırım

Antony Blinken, Rusya’nın Kremlin’le ve Rus ordusuyla yakın bağları olan Vnesheconombank (VEB) ve Promsvyazbank’ı (PSB) engelleyecek yaptırımları uygulayacaklarını kaydetti. Blinken, toplam varlıkları 80 milyon doları bulan bu bankaların, ABD’deki mal varlıklarının dondurulacağını ve Amerikalılar’ın bu kurumlarla işlem yapmasının yasaklanacağını, bu kurumların uluslararası finans sisteminden çıkartılacağını belirtti.

Rusya’nın devlet tahlilleriyle işlem yapmasının birincil piyasada zaten yasaklanmış olduğunu söyleyen Blinken yasağın ikincil piyasayı da kapsayacak şekilde genişletileceğini kaydetti.

Ayrıca Rus elitleri ve aile üyelerine de yaptırımlar uygulanacağını kaydeden Blinken, bu kişilerin tamamının Kremlin’le yakın bağlarından fayda sağlayan isimler olduğunu kaydetti.

Bu yaptırımların Başkan Joe Biden’ın Pazartesi günü imzaladığı başkanlık kararnamesiyle açıkladığı yasaklara ek olduğunu belirten ABD Dışişleri Bakanı, Savunma Bakanlığı’nın da NATO’nun doğu kanadına Rusya’nın saldırgan tavırlarına karşı önleyici ve caydırıcı olması açısından ek asker gönderme kararını açıkladığını bildirdi.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi durumunda Almanya ile birlikte hareket edeceklerini daha önce söylemiş olduklarını hatırlatan Blinken, bugün Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un Rusya ile ortak yürütülen Kuzey Akım 2 projesini süresiz iptal ettiğini hatırlattı.

Bakan Blinken, Avrupa’da enerji güvenliğinin sağlanması için de ortaklarla birlikte çalışıldığını da kaydetti.

‘‘Yaptırımlar genişletilebilir’’

Blinken, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı saldırgan eylemlerini arttırması durumunda ABD ve ortaklarının da yaptırımları genişleteceği uyarısında bulundu.

Rusya’nın tavrını değiştirmesi halinde ABD’nin temas kurmaya hazır olduğunu belirten Blinken, ABD ve ortaklarının her zaman diplomasiye açık olduklarını ancak Moskova’nın da diplomasi konusunda ciddi olduğunu göstermesi gerektiğini söyledi. Blinken Rusya’nın diplomasinin arkasına saklanarak çatışma ve savaş yolunda ilerlemesine izin vermeyeceklerinin altını çizdi.

Blinken, Putin’in Ukrayna’nın iki ayrılıkçı bölgesini tanıdığını açıkladığı konuşmasının çok rahatsız edici olduğunu belirtti ve Putin’in Ukrayna’yı kendisine bağımlı gördüğünü ancak bunun tarihe ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu kaydetti.

Blinken Putin’in Avrupa’yı dünyayı güven içinde tutan kanunları ve kuralları sürekli ihlal ettiğini söyledi.

‘‘Şimdi bunu doğrudan Başkan Putin'in kendisinden duyduğumuza göre, Rusya’nın Ukrayna sınıra 150 binden fazla askeri iyi niyetli askeri tatbikatlar nedeniyle, Ukrayna'dan gelen saldırılara yanıt vermek için veya Ukrayna tarafından yapılmakta olduğu iddia edilen bir soykırım veya başka bir fabrikasyon gerekçeyle göndermediğini biliyoruz’’ diyen Blinken, Rusya’nın planının başından beri Ukrayna'yı işgal etmek, Ukrayna ve halkını kontrol etmek ve Ukrayna'yı Rusya'nın bir parçası olarak geri almak olduğunu söyledi.

Rusya’nın İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana Avrupa’ya karşı en büyük tehdit olduğunu belirten Blinken, ‘‘Putin onlarca yıldır Avrupa’da ve dünyada barışı sağlayan kanunları ve prensipleri tahrip ediyor’’ dedi.

