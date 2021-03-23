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Blinken: NATO Türkiye'yi yakın tutmalı

23.03.2021 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken tüm farklılıklara karşın NATO’nun Türkiye’yi kendine yakın tutması gerektiğini söyledi.

Blinken "Türkiye değerli bir müttefik" dedi.ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken tüm farklılıklara karşın NATO'nun Türkiye'yi kendine yakın tutması gerektiğini söyledi.

Blinken göreve gelmesi sonrasındaki ilk resmi Avrupa gezisinde Brüksel'de düzenlenen NATO dışişleri bakanları toplantısı öncesinde açıklama yaptı. Blinken burada yaptığı konuşmada ittifak içindeki bölünmeler döneminin geride kalması sonrasında NATO'nun daha güçlü bir biçimde kendini ortaya koyacağını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken NATO'nun Türkiye'yi transatlantik ilişkilerin merkezinde tutması gerektiğini belirtti. Blinken kamuoyunca bilinen farklılıklara rağmen Türkiye'nin ittifak içinde güçlü bağlarla bulunmasının ABD ve NATO'nun çıkarına olduğunu söyledi. Blinken "Türkiye uzun zamandır varolan, değerli bir müttefik" dedi.

"Brüksel'e geldim çünkü ABD ortaklıklarımızı her şeyden önce ve hepsinden çok NATO müttefiklerimizle yeniden inşa etmek istiyor" diyen Blinken "İttifakı canlandırmak, geçmişte olduğu gibi bugünün tehditlerine karşı güçlü ve etkin olduğu güvencesini vermek istiyoruz" diye konuştu.

Reuters / EC, HT

© Deutsche Welle Türkçe

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