Blinken NATO Zirvesi İçin Litvanya'da

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, NATO Bakanlar Zirvesi’ne katılmak üzere Litvanya’ya gitti. Blinken, zirveye katılımın yanısıra Ukrayna Cumhurbaşkanı Egils Levits, Başbakan Krisjanis Karins ve Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics’le de biraraya geldi.

Blinken ayrıca zirve öncesinde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’le de bir görüşme yapacak.

NATO zirvesinin ana gündem maddesinin Rusya’nın Ukrayna sınırına yaptığı askeri yığınağın yarattığı kaygılar olması bekleniyor.

Litvanya Cumhurbaşkanı Levits, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’le yaptığı görüşme sonrasında, Rusya’nın Ukrayna sınırına yaptığı askeri yığınağın Ukrayna üzerinde baskı yarattığını ancak ittifakın Ukrayna’ya desteğinin süreceğini söyledi.

NATO Genel Sekreteri de Rusya’dan bölgede tansiyonu düşürmesini istedi ve bölgedeki askeri hareketliliğin açıklanamaz ve sebepsiz olduğunu belirtti.

Stoltenberg, “Rusya’nın gelecekte Ukrayna’ya karşı bir saldırısının çok ağır bedelleri, Rusya açısından siyasi ve ekonomik sonuçları olur” dedi.

NATO Genel Sekreteri zirvede NATO’nun Stratejik Konsept adı verilen ve son 10 yılda değişen tehditlere karşı girişimlerinin konuşulacağını ifade etti. Stoltenberg “Rusya’nın davranışlarını, siber saldırıları, terör tehditlerini, Çin’in her geçen gün küresel bir güç haline gelmesinin güvenlikle ilgili sonuçlarını görüyoruz” dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, NATO zirvesinin ardından İsveç’e geöecek ve burada da Avrupa’da Güvenlik ve İşbirliği Zirvesi’ne katılacak. Blinken ayrıca İsveçli yetkililerle de ikili temaslarda bulunacak.

