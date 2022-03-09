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Blinken Paris’te Macron’la Görüştü

09.03.2022 00:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'nın Ukrayna ile savaşına karşı mücadeleyi görüşmek üzere Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Paris'te biraraya geldi

Blinken Paris’te Macron’la Görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'nın Ukrayna ile savaşına karşı mücadeleyi görüşmek üzere Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Paris'te biraraya geldi. Görüşme öncesinde Blinken, Elysee Sarayı'nda Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian tarafından karşılandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklama, “Bakan Blinken ve Cumhurbaşkanı Macron, Rus hükümetinin Ukrayna'ya sebepsiz savaşı karşısında ABD-Fransa işbirliğinin güçlü şekilde sürdürülmesi gereği üzerinde anlaştılar’’ denildi.

İkilinin Ukrayna hükümetine ve halkına yardım sağlamak için devam eden çabaları da görüştüğü belirtilen açıklamada, “Ukrayna'da seçtikleri savaşa devam ettikleri sürece Cumhurbaşkanı Putin ve ortaklarına önemli maliyetler yükleme taahhütlerini yeniden teyit ettiler’’ denildi.

Dışişleri Bakanı Blinken ve Cumhurbaşkanı Macron’un şiddeti azaltmak ve Kremlin'in savaşını durdurmak için devam eden diplomasiye ilişkin notları da karşılaştırdığı kaydedildi.

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin ile konuşan Macron’un Blinken'a, yaptığı son görüşmeler hakkında bilgi vermesi bekleniyordu.

Blinken da daha sonra Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Paris'te, Kremlin’ın saldırganlığının Avrupa'da demokrasi ve barışa oluşturduğu tehditlere karşı Fransız müttefiklerimizle dayanışma içinde çalışmaya devam edeceğiz. Fransa'nın liderliği, Putin'in tercih ettiği savaşa Avrupa'nın birleşik, benzeri görülmemiş tepkisi için çok önemliydi’’ dedi.

Blinken, ''Fransa, birçok ortak küresel zorlukta kararlı bir ortak olmuştur ve Ukrayna'yı desteklemek ve Moskova'nın sebepsiz, haksız savaşına karşı koymak için sürekli yakın koordinasyonumuzu dört gözle bekliyorum.'' ifadelerini kullandı.

Gündemde İran'ın nükleer programını sınırlayan 2015 anlaşmasının kurtarılıp kurtarılamayacağı ile ilgili Viyana’da sürdürülen görüşmeler de vardı. ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ikilinin İran ve Viyana'da Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA) olarak da bilinen nükleer anlaşmaya tam uyumluluğa karşılıklı dönüşü sağlayan bir uzlaşmaya varma çabaları konusunda yakın koordinasyonu sürdürmeye karar verdikleri kaydedildi.

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