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Blinken Polonya'da Ukrayna Sınırını Ziyaret Etti

05.03.2022 18:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Polonya'nın Rzeszow kentinde, Polonya başbakanı ve dışişleri bakanı ile görüştü. Blinken ayrıca Polonya-Ukrayna sınırını da ziyaret ederek, kullanılmayan bir alışveriş merkezinde mültecilerle bir araya geldi

Blinken Polonya'da Ukrayna Sınırını Ziyaret Etti

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Polonya'nın Rzeszow kentinde, Polonya başbakanı ve dışişleri bakanı ile bir araya geldi. Rzeszow, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmeye başlamasından bu yana yüz binlerce insanın geçtiği Ukrayna sınırına yakın bir kent.

Blinken, NATO üyesi Polonya'yı, Rusya'nın eylemlerine verdiği yanıttan dolayı övdü. Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau ile düzenlediği ortak basın toplantısında Blinken, "Polonya bu krize yanıt vermek için hayati bir çalışma yapıyor. Ukrayna'ya güvenlik yardımını kolaylaştırmak için çok şey yaptı" dedi.

Polonya, yaklaşık 10 bin ABD askerine ev sahipliği yapıyor. Bu askerlerin yarısından fazlası, son haftalarda Polonya’ya varmıştı.

Blinken ayrıca Polonya-Ukrayna sınırını da ziyaret ederek, Korczowa'da aynı anda yüzlerce insan için bir kabul merkezi olarak hizmet veren, terk edilmiş dükkanların önüne katlanır kamp yatakları yerleştirilmiş, kullanılmayan bir alışveriş merkezinde mültecilerle bir araya geldi.

Polonya'nın milliyet, ırk ve din ne olursa olsun mültecileri karşılamaya devam edeceğini söyleyen Dışişleri Bakanı Rau da, "Ukrayna'ya yönelik saldırı Avrupa'yı ve güvenlik duygusunu şimdiden değiştirdi" diye konuştu.

Rau, Polonya’nın "provokasyonsuz, yasa dışı saldırganlığın" getirdiği herhangi bir toprak değişikliğini kabul etmeyeceklerini de sözlerine ekledi.

Polonya ayrıca Ukrayna'da işlenen savaş suçlarını belgelemek için bir merkez kuruyor. Rau, Blinken ile bu konuda ABD ile işbirliğini görüştüklerini söyledi.

Rau, İkinci Dünya Savaşı'nın başlangıcında, bazen Wielun şehrine Nazi bombardımanına atıfta bulunarak, "Geçmişteki kendi acı tecrübesi nedeniyle, Polonya savaş suçlularının yargılanmasını talep edecek" dedi.

Blinken Polonya'ya gelmeden önce Brüksel'de Cuma günü NATO ittifakı, G-7 grubu ve Avrupa Birliği'nden dışişleri bakanlarıyla bir araya geldi. Blinken, bakanlarla Batı'nın sert yaptırım programı aracılığıyla Rusya'yı caydırma çabalarını görüştü.

ABD Dışişleri Bakanı, Polonya'da ayrıca Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Demokrat Gregory Meeks liderliğindeki ve komisyonun kıdemli Cumhuriyetçi üyesi Michael McCaul'un da yer aldığı, iki partili bir ABD Kongre heyetiyle de görüşecek.

NATO üyelerinin Rusya ordusuna karşı savaşmaları için Ukrayna hükümet güçlerine sağladığı askeri yardımın çoğu Polonya'dan geçiyor.

Ancak ittifak, Ukrayna'nın ülke üzerinde uçuşa yasak bölge uygulama taleplerini reddetti ve bunun çok daha geniş ve daha tehlikeli bir çatışmayı tetikleyebileceğini savundu.

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