Blinken: "Rusya Gece Bitmeden Saldırabilir"

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Rusya'nın Ukrayna'yı "gece bitmeden" işgal edebileceği uyarısında bulundu.

Amerikan NBC televizyonuna konuşan Blinken, bu beklentisine rağmen büyük bir saldırganlığı önlemek için hala bir şans gördüğünü açıkladı.

"Rusya'nın Ukrayna'ya karşı büyük bir saldırganlığa girişmesi için her şey hazır görünüyor" diyen Blinken, bununla birlikte işgal için tam yer ya da saat vermedi.

Öte yandan Reuters haber ajansı, Rusya'nın doğu sınırlarındaki hava sahasını uçuşlara kapattığını bildirdi.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, bu gece Rus halkına kendi anadillerinde seslenirken, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'le görüşme talebine Moskova'dan yanıt gelmedi.

BM Güvenlik Konseyi acilen toplanıyor

Bu arada Birleşmiş Milletler’de, Ukrayna krizi nedeniyle sıcak saatler yaşanıyor. BM Güvenlik Konseyi, Ukrayna’nın talebiyle acilen toplanıyor. BM diplomatik kaynaklarına göre, Ukrayna 28 Şubat 2014 tarihinde alınan Güvenlik Konseyi kararına atıfta bulunarak, konsey üyelerinden son eylemlerinden dolayı Rusya’yı kınayan ve askeri eylemlerini derhal durdurması yönünde bir tasarının onaylanmasını isteyecek.

BM kaynaklarına göre tasarının kabul edilmesi olanaksız. BM Güvenlik Konseyi’nin veto hakkı olan iki üyesi Rusya ve Çin’in tasarıyı kabul etmeyecekleri ya da Rusya’nın veto hakkını kullanıp Çin’in ise çekimser kalabileceği belirtiliyor.

Güvenlik Konseyi’nin yapılacak acil toplantısında tasarının kabul edilmemesi halinde Rusya’nın saldırgan tutumu ve barış karşıtı politikalarının dünya ülkeleri tarafından bir kez daha tescilleneceği ifade ediliyor.

Reuters haber ajansına konuşan bir Ukraynalı diplomat, Rusya’nın ülkelerine yönelik eylemleri konusunda uyaracak bir karar taslağı sunmaya hazırlandıklarını söyledi. Adının açıklanmasını istemeyen Ukraynalı diplomat, BM Güvenlik Konseyi’nde istedikleri yönde bir karar çıkmazsa konuyu BM Genel Kuruluna taşıyacaklarını ifade etti.

