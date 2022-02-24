HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Blinken: "Rusya Gece Bitmeden Saldırabilir"

Blinken: "Rusya Gece Bitmeden Saldırabilir"

24.02.2022 05:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Dışişleri Bakanı Rusya'nın Ukrayna'yı "gece bitmeden" işgal edebileceği uyarısında bulundu. NBC televizyonuna konuşan Blinken, bu beklentisine rağmen büyük bir saldırganlığı önlemek için hala bir şans gördüğünü açıkladı. Bu arada BM Güvenlik Konseyi de acilen toplanma kararı aldı

Blinken: "Rusya Gece Bitmeden Saldırabilir"

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Rusya'nın Ukrayna'yı "gece bitmeden" işgal edebileceği uyarısında bulundu.

Amerikan NBC televizyonuna konuşan Blinken, bu beklentisine rağmen büyük bir saldırganlığı önlemek için hala bir şans gördüğünü açıkladı.

"Rusya'nın Ukrayna'ya karşı büyük bir saldırganlığa girişmesi için her şey hazır görünüyor" diyen Blinken, bununla birlikte işgal için tam yer ya da saat vermedi.

Öte yandan Reuters haber ajansı, Rusya'nın doğu sınırlarındaki hava sahasını uçuşlara kapattığını bildirdi.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, bu gece Rus halkına kendi anadillerinde seslenirken, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'le görüşme talebine Moskova'dan yanıt gelmedi.

BM Güvenlik Konseyi acilen toplanıyor

Bu arada Birleşmiş Milletler’de, Ukrayna krizi nedeniyle sıcak saatler yaşanıyor. BM Güvenlik Konseyi, Ukrayna’nın talebiyle acilen toplanıyor. BM diplomatik kaynaklarına göre, Ukrayna 28 Şubat 2014 tarihinde alınan Güvenlik Konseyi kararına atıfta bulunarak, konsey üyelerinden son eylemlerinden dolayı Rusya’yı kınayan ve askeri eylemlerini derhal durdurması yönünde bir tasarının onaylanmasını isteyecek.

BM kaynaklarına göre tasarının kabul edilmesi olanaksız. BM Güvenlik Konseyi’nin veto hakkı olan iki üyesi Rusya ve Çin’in tasarıyı kabul etmeyecekleri ya da Rusya’nın veto hakkını kullanıp Çin’in ise çekimser kalabileceği belirtiliyor.

Güvenlik Konseyi’nin yapılacak acil toplantısında tasarının kabul edilmemesi halinde Rusya’nın saldırgan tutumu ve barış karşıtı politikalarının dünya ülkeleri tarafından bir kez daha tescilleneceği ifade ediliyor.

Reuters haber ajansına konuşan bir Ukraynalı diplomat, Rusya’nın ülkelerine yönelik eylemleri konusunda uyaracak bir karar taslağı sunmaya hazırlandıklarını söyledi. Adının açıklanmasını istemeyen Ukraynalı diplomat, BM Güvenlik Konseyi’nde istedikleri yönde bir karar çıkmazsa konuyu BM Genel Kuruluna taşıyacaklarını ifade etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ukrayna operasyonu Putin'in bu sözleriyle başladıUkrayna operasyonu Putin'in bu sözleriyle başladı
Maske zorunluluğunun kalkacağı tarihi açıkladı!Maske zorunluluğunun kalkacağı tarihi açıkladı!
Erdoğan'dan Rusya- Ukrayna gerilimiyle ilgili açıklamaErdoğan'dan Rusya- Ukrayna gerilimiyle ilgili açıklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe'nin yeni sezondaki hocası belli oldu!

Fenerbahçe'nin yeni sezondaki hocası belli oldu!

Ukrayna'ya peş peşe bombalar atıldı, Rusya'dan açıklama

Ukrayna'ya peş peşe bombalar atıldı, Rusya'dan açıklama

Survivor'da sürpriz eleme! İddialı yarışmacı veda etti

Survivor'da sürpriz eleme! İddialı yarışmacı veda etti

Biden’dan Putin’e sert yanıt: ABD karşılık verecektir…

Biden’dan Putin’e sert yanıt: ABD karşılık verecektir…

ABD'den bir yaptırım kararı daha! Biden açıkladı

ABD'den bir yaptırım kararı daha! Biden açıkladı

Tüm kısıtlamaları kaldırdılar! Amaç herkesin koronavirüse yakalanması

Tüm kısıtlamaları kaldırdılar! Amaç herkesin koronavirüse yakalanması

İlginizi Çekebilir

Arkadaşlarına cinsel organını gösterdi! Bunu mesleğe çevirdi

Arkadaşlarına cinsel organını gösterdi! Bunu mesleğe çevirdi

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Rihanna'nın 300.000 liralık dudak uçuklatan montunun alternatifleri

Rihanna'nın 300.000 liralık dudak uçuklatan montunun alternatifleri

Herkes tadına bayılıyor ama bir kaşığıyla ne iltihap kalır ne yara!

Herkes tadına bayılıyor ama bir kaşığıyla ne iltihap kalır ne yara!

Eski sevgilisinin yeni kız arkadaşı bakın kim çıktı

Eski sevgilisinin yeni kız arkadaşı bakın kim çıktı

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.