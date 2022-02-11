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Blinken: Rusya Ukrayna'ya her an ilerleyebilir

11.02.2022 16:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Dışişleri Bakanı Blinken da Rus birliklerinin "her an" Ukrayna'ya ilerleyebileceğini söyledi.

Blinken: Rusya Ukrayna'ya her an ilerleyebilir

Rusya da Ukrayna sınırında yeni bir askeri tatbikata başladığını duyurdu.Avustralya'da temaslarda bulunan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Melbourne'de yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri bir operasyon düzenlemesinin "her an" mümkün olduğunu söyledi. Blinken, "Şu anda her an askeri bir operasyonun başlayabileceği bir zaman dilimindeyiz ve şu açık bir şekilde ortada: Böyle bir operasyon Olimpiyat Oyunları sırasında da başlayabilir" ifadelerini kullandı.

Blinken, bu açıklamayı Melbourne'de Avustralya, Japonya ve Hindistan'dan mevkidaşlarıyla bir araya geldiği Dörtlü Güvenlik Diyaloğu (Quad) toplantısının ardından yaptı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de Pekin'de 4 Şubat'taki açılışına katıldığı Kış Olimpiyat Oyunları 20 Ocak'a kadar devam edecek.

Açıklamasında Moskova'nın askeri birliklerini Ukrayna sınırına göndermeye devam ettiğine dikkat çeken Blinken, "Basitçe söylemek gerekirse Rus gerginliğinin endişe verici işaretlerini görüyoruz" diye konuştu. ABD Başkanı Joe Biden,dün Ukrayna'daki ABD vatandaşlarına ülkeyi terk etmeleriçağrısı yapmıştı.

Almanya ise vatandaşlarına Ukrayna'yı terk etmeleri çağrısı yapma zamanının henüz gelmediğini açıkladı. Durumun değerlendirildiğini kaydeden Almanya Dışişleri Bakanlığı, her an hızlı hareket etmeye hazır olduklarını ve farklı önlemler için hazırlıklar yapıldığını belirtti.

Rusya yeni bir tatbikata başladı

Belarus'ta dün 10 günlük kapsamlı bir askeri tatbikata başlayan Rusya, bugün de Ukrayna sınırında 400 askerin katıldığı yeni bir tatbikat yapıldığını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, Rostov bölgesinde "taktik tatbikat" adı verilen askeri etkinliğe aralarında tank ve insansız hava araçlarının da bulunduğu yaklaşık 70 askeri aracın katıldığı kaydedildi.

Normandiya Formatı buluşması sonuçsuz

Krizi yatıştırmak için diplomatik temaslar da devam ediyor. Ukraynalı ve Rus temsilciler, dün "Normandiya Formatı" çerçevesinde Berlin'de bir araya geldi. Almanya ve Fransa'nın arabuluculuğunda gerçekleşen buluşmanın yaklaşık 10 saat sürdüğü, ancak kayda değer bir ilerleme sağlanamadan sona erdiği açıklandı. Taraflar Mart ayında tekrar bir araya gelmek üzere anlaştı.

Normandiya Formatı adı verilen müzakere süreci, ilk kez Minsk Anlaşması çerçevesinde 2015 yılında Almanya, Ukrayna, Fransa ve Rusya'nın katılımıyla başlatılmıştı.

Moskova, Berlin'deki görüşmenin eksikliklerini eleştiren bir açıklama yaptı. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Kiev'in Minsk Anlaşması'nın yükümlülüklerini yerine getirmek için elinden geleni yapmadığını söyledi. Moskova, arabuluculuk girişimlerinde bulunan Almanya ve Fransa'yı da Kiev'e yeterince baskı yapmamakla suçladı.

Batılı kaynaklara göre Rusya, Ukrayna sınırına 100 binden fazla asker konuşlandırmış durumda. Rusya, gerginliğin azaltılması için güvenlik garantisi olarak NATO'nun doğuya doğru genişleme planından vazgeçerek Ukrayna'yı ittifak üyesi olarak kabul etmemesini istiyor.

dpa,AFP,Reuters/HS,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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