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Blinken: "Rusya'ya Baskıyı Arttıracağız"

07.03.2022 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Litvanya'daki temasları ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Rusya'ya yönelik baskıların arttırılacağını söyledi

Blinken: "Rusya'ya Baskıyı Arttıracağız"

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, resmi temaslarda bulunduğu Litvanya’da, Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis’le ortak basın toplantısı düzenledi.

Ziyareti kapsamında Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanasa Nauseda’yla da görüşen Blinken, Ukrayna krizine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Blinken “Ukrayna’ya destek vermeye devam edeceğiz. Rusya’nın üzerindeki baskıyı arttıracağız çünkü saldırıların biran önce durmasını istiyoruz. NATO konusunda çok net bir çizgi var. NATO ülkelerine yönelik herhangi bir saldırı olursa biz ABD olarak harekete geçip ortaklarımızla birlikte NATO’nun her karışını koruyacağız. Bu kadar net” ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı, krizin başından bu yana gelişmeler karşısında “NATO’nun doğru kanadını güçlendireceğimizi söyledik ve bu yönde adımlar attık. Buna devam edeceğiz. NATO müttefiklerimizle sürekli olarak durum güncellemesi yapıyoruz” dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Rusya’nın Ukrayna’ya savaşmak üzere Suriye’den savaşçılar getirdiği şeklindeki iddiaya ilişkin olarak “Bahsettiğiniz bilgiye ben de sahibim ama şu an bunu doğrulayamam” dedi.

Blinken, Rusya’nın yanısıra Belarus’a da yaptırımlar konusunda çalışmalar yaptıklarını söyledi. Blinken ayrıca savaşa hayır protestolarında Rusya’nın sadece dün 4 biden fazla kişiyi gözaltına aldığını da hatırlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya
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