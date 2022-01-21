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Blinken Rusya’yı bir kez daha uyardı

21.01.2022 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna’yı işgal etmeye yönelik girişimlerinden dolayı Rusya’yı bir kez daha uyaran ABD Dışişleri Bakanı Blinken, mevcut durumu gerçek bir risk olarak tanımladı.

Blinken Rusya’yı bir kez daha uyardı

Blinken Rus mevkidaşı Lavrov ile bugün bir araya gelecek.Rusya'nın Ukrayna sınırına askeri birlikler yığmasıyla tırmanan gerilim devam ederken, sorunun çözümüne yönelik diplomatik çabalar da sürüyor. Moskova'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesini önlemek amacıyla Ukrayna ve Almanya'da temaslarda bulunan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la bugün Cenevre'de yapacağı görüşme öncesinde dün akşam Alman ZDF televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Heute Journal programında Rusya'yı Ukrayna'yı işgal etmemesi konusunda bir kez daha uyaran Blinken, "Bu gerçek bir risk ve yüksek bir risk. (Rusya) sadece Ukrayna'ya değil, yakın zamanda Belarus'a da asker gönderdi. Yani bu gerçek bir risk" diye konuştu.

"Bir ya da bin asker fark etmez"

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, "Eğer bir Rus askeri Ukrayna sınırını aşarsa, o zaman gerçekten derin bir sorunla karşı karşıya kalırız. Bir asker ya da bin asker fark etmez, böylesi bir durum çok açık bir saldırı olur" dedi.

Blinken, Cuma günü Cenevre'de Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yapacağı görüşmede, Rusya'ya güvenlik garantisi verilip verilmeyeceğine ilişkin soruya ise şu yanıtı verdi:

"Biz zaten bir uzlaşma gösterdik. Sadece son haftalarda değil, uzun yıllar boyunca. NATO uzun yıllar boyunca elini uzattı. Ne yazık ki defalarca reddedildik. (...) Bu Rusya'nın ne yaptığına ya da yapmadığına çok bağlı."

ABD Dışişleri Bakanı, Ukrayna'ya olası Alman silah sevkiyatları konusunda ise, ülkelerin kendi kararlarını kendilerinin aldığını vurguladı. Blinken diğer yandan, "Tabii ki Ukrayna'nın kendini savunmasını sağlamalıyız" ifadesini kullandı.

Reuters,DW / TY,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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