Blinken: "Tahliye Edilenlerin Yüzde 75-80'i Afgan"

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken kameraların karşısına geçerek Afganistan’dan tahliye operasyonu ve sonrasına ilişkin bilgiler verdi. Blinken önümüzdeki hafta Katar ve ardından da Almanya’ya gideceğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Afganistan’dan tahliye operasyonu kapsamında yaklaşık 124 bin kişinin ülkeden çıkarıldığını bunların da yüzde 75 ila 80’inin tehlikedeki Afgan vatandaşları olduğunu söyledi. Blinken şu aşamada net bir sayı vermesinin mümkün olmadığını belirtti.

Afgan vatandaşlarına yönelik özel vize programıyla ilgili olarak da bilgiler veren Blinken, Biden yönetiminin göreve başlamasıyla birlikte vize programının hızlandırıldığını kendilerinden önceki Trump yönetiminde aylarca tek bir vize dahi verilmediğini söyledi. Blinken bu yavaşlıkta COVID-19 salgınının da etkisi olduğunu düşündüğünü de ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanı, Afganistan’da kalan ve daha önce ABD ordusu, elçilikler, sivil toplum örgütleri ve batılı medya kuruluşlarıyla çalışmış ve tehlike altında olan ve özel vize programı kapsamında olan kişilerin ülkeden tahliyelerinin sürmesi için Taleban yönetimiyle görüşmelere devam ettiklerini söyledi.

Blinken, Afganistan’da yaklaşık 6 bin ABD vatandaşı olduğunu ve bu kişilerle tahliyeleri için Nisan ayından bu yana görüşmeler yapıldığını hatta 55 binden fazla telefon görüşmesi 30 binden fazla e-posta yazışması yapıldığını belirtti. Bakan ayrıca Afganistan’da kalan yaklaşık 200 civarındaki ABD vatandaşının istedikleri anda güvenli biçimde ülkeden çıkabilmesi için de Taleban’la temaslarını sürdürdüklerini söyledi.

Kabil Havalimanı’nın yeniden işler hale gelmesi için Katar ve Türkiye ile yakın temasta olduklarını söyleyen ABD Dışişleri Bakanı, bu konuda ABD’nin yardımda bulunduğunu açıklasa da ayrıntı paylaşmadı.

Afganistan’da Molla Baradar’ın Taleban hükümetinin başına geleceği iddialarıyla ilgili bir soru üzerine de Blinken, bu noktada bir yorum yapmak istemediğini söyledi. Yönetimde kim olursa olsun ABD’nin günün sonunda Taleban’ın insan hakları, seyahat özgürlüğü ve ülkede terör gruplarının barındırılması gibi konulardaki uygulamalarına bakacağına dikkat çekti.

