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Blinken: “Türkiye’ye Daha Fazla Yaptırım Değerlendirilmeli”

20.01.2021 05:07 | Son Güncelleme:
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Blinken: “Türkiye’ye Daha Fazla Yaptırım Değerlendirilmeli”

Bugün yemin ederek başkanlık görevini Donald Trump’tan devralacak Demokrat Joe Biden’ın kabinesinin dışişleri bakanı adayı Antony Blinken, Senato’da yapılan onay oturumunda Türkiye’yi ABD’nin müttefiki gibi davranmamakla suçladı

Bugün yemin ederek başkanlık görevini Donald Trump’tan devralacak Demokrat Joe Biden’ın kabinesinin dışişleri bakanı adayı Antony Blinken, Senato’da yapılan onay oturumunda Türkiye’yi ABD’nin müttefiki gibi davranmamakla suçladı. Blinken, yeni yönetimin Ankara’ya Rusya’dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemi nedeniyle daha fazla yaptırım uygulama gerekliliğini yeniden değerlendirmesi gerektiğini belirtti.

Geçen ay Washington, Ankara’ya Rusya’dan satın aldığı S-400’ler nedeniyle uzun zamandır beklenen yaptırımları açıklamıştı. Türkiye ABD’nin bu hamlesini “büyük bir yanlış” olarak değerlendirmişti.

Blinken, “Stratejik -ya da sözde stratejik- bir ortağımızın en büyük stratejik rakiplerimizden biri Rusya ile yakın olması kabul edilemez” dedi.

Blinken mevcut yaptırımların etkisinin gözlemlenmesi ve daha fazlasının yapılıp-yapılmamasının da buna göre değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Başkanlık görevini Joe Biden’a devredecek Başkan Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile kişisel düzeyde iyi ilişkiler geliştirmişti.

Blinken, “Türkiye birçok konuda bir müttefikin davranması gerektiği gibi davranmıyor. Bu bizim için önemli bir zorluk. Bu konuda çok dikkatliyiz” diye konuştu.

Türkiye’ye ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırım Yoluyla Mücadele Yasası (CAATSA) kapsamında uygulanan yaptırımlar ABD Kongresi’nde her iki partiden de destek görmüştü. Yasa ilk kez NATO müttefiki bir ülkeye karşı kullanılmıştı. Türkiye S-400 alımı nedeniyle F-35 savaş uçaklarının ortak üretimi ve satışı programından çıkarılmıştı.

ABD ve Türkiye S-400 konusu dışında Suriye politikası, Ankara’nın Doğu Akdeniz’de doğalgaz arama faaliyetleri ve Türkiye’nin Dağlık Karabağ çatışmalarına müdahalesi gibi konularda da anlaşmazlık yaşıyor.

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