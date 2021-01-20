Blinken: “Türkiye’ye Daha Fazla Yaptırım Değerlendirilmeli”

Bugün yemin ederek başkanlık görevini Donald Trump’tan devralacak Demokrat Joe Biden’ın kabinesinin dışişleri bakanı adayı Antony Blinken, Senato’da yapılan onay oturumunda Türkiye’yi ABD’nin müttefiki gibi davranmamakla suçladı. Blinken, yeni yönetimin Ankara’ya Rusya’dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemi nedeniyle daha fazla yaptırım uygulama gerekliliğini yeniden değerlendirmesi gerektiğini belirtti.

Geçen ay Washington, Ankara’ya Rusya’dan satın aldığı S-400’ler nedeniyle uzun zamandır beklenen yaptırımları açıklamıştı. Türkiye ABD’nin bu hamlesini “büyük bir yanlış” olarak değerlendirmişti.

Blinken, “Stratejik -ya da sözde stratejik- bir ortağımızın en büyük stratejik rakiplerimizden biri Rusya ile yakın olması kabul edilemez” dedi.

Blinken mevcut yaptırımların etkisinin gözlemlenmesi ve daha fazlasının yapılıp-yapılmamasının da buna göre değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Başkanlık görevini Joe Biden’a devredecek Başkan Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile kişisel düzeyde iyi ilişkiler geliştirmişti.