Blinken Ukrayna’da VOA’ye Konuştu

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken temaslarda bulunmak üzere gittiği Ukrayna’da Amerika’nın Sesi’ne konuştu. Blinken, “Rusya’nın diplomasi yolunu tercih etmesini umuyoruz ama yaptırım seçeneğine de hazırız. Putin’in hangi yolu tercih edeceğini göreceğiz” dedi.

Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Amerika’nın Sesi’nin (Voice of America) Doğu Avrupa Büro Şefi Myroslava Gongadze’nin sorularını yanıtladı.

Rusya’ya bir yanda diyalog ve diplomasi; diğer yanda da ciddi sonuçların olacağı iki seçenek sunduklarını belirten Blinken, Moskova’nın diplomasi yolunu tercih etmesini umduğunu ancak bunun olmaması halinde diğer seçeneklere de hazır olduklarını söyledi.

Blinken, “Rusya yarın Ukrayna’yı işgal ederse atmaya hazır olduğunuz üç adım nedir?” sorusunu, “İlk olarak kapsamlı yaptırımlar; mali, ekonomik, ihracat kontrollarının getirilmesi konusunda yoğun şekilde çalışıyoruz. Bunların ayrıntısına girmeyeceğim ancak Avrupalı müttefiklerimizle yakın eşgüdüm içinde ilerliyoruz. İkinci olarak Ukrayna’ya daha fazla savunma yardımı sağlanması gibi bir sonucu olacaktır. Üçüncü olarak da NATO’nun doğu kanadının savunmasını daha da güçlendirileceği neredeyse kesin olur” sözleriyle yanıtladı.

Ukrayna’nın işgal edilmesi durumunda sonuçların ne olacağını net bir şekilde ortaya koyduklarını belirten Blinken, “Görüş ayrılıklarının diplomatik şekilde çözülmesi daha tercih edilebilir bir yol. Putin’in hangi yolu seçeceğini göreceğiz” dedi.

“Mümkün olan noktaya kadar diplomaside kararlıyız”

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Cuma günü İsviçre’nin Cenevre kentinde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’la biraraya gelecek.

Kremlin’in şu aşamada duruşunu değiştirdiğine ilişkin doğrudan bir kanıt görmediğini belirten Dışişleri Bakanı Blinken, “Cenevre’de görüşecek olmamız diplomasinin hala bir olasılık olduğunu gösteriyor. Biz de mümkün olan noktaya kadar diplomasi yolunu izlemekte kararlıyız. Diplomaside her yolu denemek istiyoruz çünkü bu sorunlarla baş etmenin en iyi ve en sorumlu yolu bu” dedi.

“Avrupa’nın enerji güvenliği açısından Kuzey Akımı-2 boru hattına karşıyız”

ABD Dışişleri Bakanı Blinken’ın Ukrayna temaslarının ardından Almanya’da da temaslarda bulunması planlanıyor.

Rusya-Ukrayna gerilimi konusunda üzerinde durulan seçeneklerden biri Rus doğalgazını Almanya’ya taşıyacak olan Kuzey Akımı-2 boru hattı projesinin askıya alınması.

Blinken, “Bilinen sebeplerle bu boru hattına karşı olmayı sürdürüyoruz. Boru hattının Avrupa’nın enerji güvenliğine zarar verdiğini, Rusya’ya Ukrayna üzerinden geçen boru hattını baypas ederek Ukrayna’ya büyük zarar vereceğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Kuzey Akımı-2 boru hattının inşasının tamamlandığını ancak henüz operasyonel hale gelmediğine dikkat çeken Blinken, Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan’ın boru hattının ABD ve müttefikleri açısından önemli bir pazarlık gücü olduğu yönündeki değerlendirmesini hatırlattı.

“Rusya’nın Ukrayna’ya karşı saldırgan bir tavır sergilemesi halinde bu boru hattından gazın akması çok çok düşük bir olasılık. O nedenle bu konunun Rusya’nın nasıl bir karar alacağında etkili olup olmayacağını görmek açısından ilginç bir faktör” dedi.

Söyleşi öncesine Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile Kiev'de biraraya gelen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'nın Ukrayna'ya "çok kısa süre içinde" yeni bir saldırıda bulunabileceğini söylemişti.

