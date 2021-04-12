Blinken ve Austin Brüksel'de

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik faaliyetleri, İran ve Afganistan konularında Brüksel’de temaslarda bulunacak.

Antony Blinken, Cumartesi gününden bu yana İsrail ve Almanya ve İngiltere'yi de kapsayan ziyaretinde, Brüksel'de NATO'da temaslarda bulunacak Savunma Bakanı Lloyd Austin'e katılacak.

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Blinken’ın Perşembe gününe kadar Avrupalı mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler yapacağı ve temaslarında “ABD’nin ortak hedeflere ulaşılmasında kritik bir ortaklık olan transatlantik ittifaka taahhüdünün altını çizeceği” belirtildi.

Ziyaret Rusya ile gerginliğin arttığı döneme denk geliyor

İki bakanın ziyareti, Rusya'nın Kırım'ı ilhak ettiği 2014'ten bu yana her zamankinden daha fazla asker topladığını söylediği Ukrayna'nın doğu sınırı yakınlarındaki Rus faaliyetlerinde gerginliğin arttığı bir döneme denk geliyor.

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin Cuma günü Ukrayna'yı ülkenin doğusundaki Donbass bölgesinde "tehlikeli kışkırtıcı eylemlerle" suçladı.