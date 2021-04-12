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Blinken ve Austin Brüksel'de

12.04.2021 18:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Dışişleri Bakanı Blinken ve Savunma Bakanı Austin, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik faaliyetleri, İran ve Afganistan konularında Brüksel’de temaslarda bulunacak

Blinken ve Austin Brüksel'de

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik faaliyetleri, İran ve Afganistan konularında Brüksel’de temaslarda bulunacak.

Antony Blinken, Cumartesi gününden bu yana İsrail ve Almanya ve İngiltere'yi de kapsayan ziyaretinde, Brüksel'de NATO'da temaslarda bulunacak Savunma Bakanı Lloyd Austin'e katılacak.

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Blinken’ın Perşembe gününe kadar Avrupalı mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler yapacağı ve temaslarında “ABD’nin ortak hedeflere ulaşılmasında kritik bir ortaklık olan transatlantik ittifaka taahhüdünün altını çizeceği” belirtildi.

Ziyaret Rusya ile gerginliğin arttığı döneme denk geliyor

İki bakanın ziyareti, Rusya'nın Kırım'ı ilhak ettiği 2014'ten bu yana her zamankinden daha fazla asker topladığını söylediği Ukrayna'nın doğu sınırı yakınlarındaki Rus faaliyetlerinde gerginliğin arttığı bir döneme denk geliyor.

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin Cuma günü Ukrayna'yı ülkenin doğusundaki Donbass bölgesinde "tehlikeli kışkırtıcı eylemlerle" suçladı.

NATO müttefiki Türkiye, geçtiğimiz Cuma günü, ABD'nin 14-15 Nisan tarihleri arasında Karadeniz'e iki savaş gemisi konuşlandıracağını açıkladı.

Rusya’nın Ukrayna’nın doğusuna asker yığdığı bir dönemde bölgeye gönderilen gemilerin 4 Mayıs'a kadar Karadeniz'de kalması planlanıyor.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Avrupa Birliği ve NATO müttefikleri ile görüşmek üzere ilk olarak Mart ayında Brüksel'i ziyaret etmiş, transatlantik ittifakları yeniden inşa etme ve canlandırma sözü vermişti.

Görüşmelerde bir başka gündem maddesi de İran

ABD’li bakanların Brüksel temaslarında öne çıkması beklenen bir başka gündem maddesi de dolaylı görüşmelerin ilk turunun geçtiğimiz hafta tamamlandığı İran.

İran’la zorlu bir şekilde devam etmesi beklenen nükleer görüşmelerin ikinci turu öncesinde Tahran, Natanz nükleer tesisini hedef alan siber saldırıdan İsrail’i sorumlu tuttu.

İsrail’den henüz resmi bir açıklama gelmiş değil. Ancak İsrail basını, tesisin elektrik sistemine İsrail’in siber saldırı düzenlediği yolunda haberler yayınladı.

Saldırı ve sonrasında İran Dışişleri Bakanlığı’ndan İsrail’e yönelik yapılan suçlamanın, İran’ın nükleer programıyla ilgili Viyana’da yürütülen uluslararası müzakerelere gölge düşürmesinden endişe duyuluyor.

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