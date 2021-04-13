Blinken ve Austin Ukrayna için Brüksel'de

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'nın Ukrayna sınırına asker yığmasının ardından Brüksel'i ziyaret ederek, "ABD'nin Ukrayna'ya tam desteğini" açıkladı. Blinken Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba ile yaptığı görüşmede, "Rusya’nın devam eden saldırganlığı karşısında ABD’nin Ukrayna’nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne sarsılmaz desteğini" yineledi. Kuleba ile NATO karargahında görüşen Genel Sekreter Jens Stoltenberg de, "NATO Ukrayna'nın yanındadır" dedi. Kuleba, müttefiklerden "Kırım'ın ilhak edilmesine neden olan hataları tekrar etmemeleri ve Ukrayna'ya somut destek vermelerini" istedi. Avrupa Birliği ve NATO'nun merkezi Brüksel'de, yoğun bir Ukrayna trafiği yaşanıyor. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna başta olmak üzere, İran ve Afganistan konularında temaslarda bulunmak üzere 2 günlük bir ziyaret için Brüksel'e geldi. Savunma Bakanı Llyod Austin de, Almanya'daki temaslarının ardından akşam saatlerinde Brüksel'e geçerek Blinken'e katıldı. Blinken, NATO Dışişleri Bakanları ve Savunma Bakanları olağanüstü toplantısından bir gün önceki temaslarının ilk aşamasında, AB ve NATO'dan destek aramak üzere Brüksel'de bulunan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba ile görüştü. Kuleba, Blinken'in yanı sıra, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve NATO-Ukrayna ortak toplantısında müttefik ülke temsilcileriyle bir araya geldi.

Kuleba ile görüşmesine ilişkin gazetecilere açıklama yapan Blinken, Moskova'nın Kırım'ı ilhak ettiği 2014'ten bu yana Ukrayna sınırında, en yüksek sayıda kuvvet topladığı uyarısında bulunarak, "Ukrayna’nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne sarsılmaz ABD desteğini Kuleba'ya ilettim. Rusya’nın Donbas ve Kırım’da devam eden saldırganlığı karşısında Ukrayna’nın Avrupa-Atlantik entegrasyonunu desteklemeye devam ediyoruz" dedi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price tarafından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada da, "Bakan Blinken, Rusya’nın devam eden saldırganlığı karşısında ABD’nin Ukrayna’nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne sarsılmaz desteğini doğruladı. Bakan, saldırgan söylem ve dezenformasyon, artan ateşkes ihlalleri ve işgal altındaki Kırım'da ve Ukrayna sınırları yakınında askeri hareketlilik de dahil olmak üzere, Rusya'nın Ukrayna ile gerilimi tırmandırmaya yönelik kasıtlı eylemlerinden duyduğu endişeyi dile getirdi" ifadesini kullandı. Price görüşmede "Ukrayna kurumlarını güçlendirmek, yolsuzlukla mücadele çabalarını desteklemek ve Avrupa-Atlantik entegrasyon hedeflerini ilerletmek için hukukun üstünlüğü ve ekonomik reformların ilerletilmesinin öneminin" de ele alındığını bildirdi.

Ne AB ne de NATO üyesi Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, AB ve NATO'dan hem politik hem de askeri destek arayışı için Brüksel'de bulunuyor. NATO, G7 ve AB'den ilk etapta politik destek açıklamaları yapıldı. Ancak AB ve NATO'ya üye olmayan Ukrayna'ya askeri bir destek için henüz bir işaret gelmedi. Blinken, gazetecilere, "Kiev ile, Ukrayna'nın NATO'ya katılması konusunu da görüşeceklerini" söyledi. Sosyal medya hesabından da Ukrayna ile AB-NATO yakınlaşmasına desteklerini açıkladı. NATO'dan Ukrayna'ya "tam destek" açıklaması Brüksel'deki temaslarını sürdüren Kuleba da, NATO üyesi ülkelerin daimi temsilcileri ile krize ilişkin bir değerlendirme toplantısı yaptı. Toplantıda, Kuleba, üye ülke temsilcilerine bölgede yaşananları doğrudan aktararak, Avrupa ve NATO'nun 2014'te Kırım'ın ilhakına yol açan hatayı bir daha tekrar etmemelerini isteyerek, NATO'dan "somut ve etkili" destek beklediklerini açıkladı. Toplantı öncesinde Kuleba ile görüşen NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de, Kuleba ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "NATO Ukrayna'nın yanındadır" mesajını verdi. Stoltenberg, Rusya'dan, Ukrayna sınırına yaptığı askeri yığınağı ve provokasyonları sonlandırmasını ve gerginliği düşürecek yönde adım atmasını istedi. NATO Genel Sekreteri, "Rusya'nın yaptığı askeri yığınak haksız, açıklanamaz ve derinden endişe verici. Rusya, Ukrayna ve çevresindeki bu askeri yığınağa son vermeli, provokasyonlarını durdurmalı ve derhal sakinleşmelidir" ifadelerini kullandı.

Kuleba'nın NATO temsilcileri ile yaptığı toplantıya ilişkin NATO'dan yapılan yazılı açıklamada da, "NATO müttefikleri, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ile egemenliğine desteklerini teyit etmiştir. Müttefik ülkeler, Rusya'nın Ukrayna içinde ve çevresindeki askeri yığınağı ile Rusya destekli militanların Ukrayna'nın doğusundaki ateşkes ihlalleri hakkındaki endişelerini dile getirmiştir" denildi. NATO, Rusya'yı Minsk Anlaşmalarına uymaya, Ukrayna'daki militanlara verdiği desteği sona erdirmeye ve kuvvetlerini Ukrayna topraklarından çekme çağırdı. Müttefikler ayrıca, Rusya'yı askeri faaliyetlerinde AGİT'e yapıcı bir şekilde katılmaya çağırdı. Diplomasi trafiği hızlanıyor NATO ülkelerinin dışişleri bakanları ve savunma bakanlarının katılımıyla yarın video konferans yöntemiyle toplantı yapılacak. Kuzey Atlantik Konseyi'nin toplantısına Brüksel'de bulunan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin de katılacak. NATO Sözcüsü Oana Lungescu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in yarın Blinken ve Austin'le NATO karargahında bir görüşme yapacağını açıkladı.