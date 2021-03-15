Blinken ve Austin Uzakdoğu’da

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin, ABD'nin Uzakdoğu'daki müttefikleriyle ortaklıkları geliştirmek amacıyla çıktıkları ilk yurtdışı ziyaretin ilk durağı olan Japonya’nın başkenti Tokyo’ya vardı. Biden yönetiminin en üst düzey diplomasi ve savunma yetkilileri, dört gün sürecek bu ilk yurtdışı seyahatinde Japonya’dan sonra Güney Kore'de de temaslarda bulunacak. Ziyaretlerin amacı, etki alanını giderek güçlendiren Çin ve suskunluğunu koruyan Kuzey Kore'ye karşı bölgede müttefiklerle olan işbirliğini pekiştirmek. Uzmanlara göre iki bakanın öncelikler listesinde Güney ve Doğu Çin Denizleri’nde seyir özgürlüğü, yarı iletken tedarik zinciri güvenliği, Kuzey Kore’nin nükleer gücü ve Myanmar’daki askeri darbe yer alıyor. Blinken ve Austin, Çarşamba günü Güney Kore'nin başkenti Seul'e hareket etmeden önce Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi ve Savunma Bakanı Nobuo Kishi ile görüşecek. İki bakanın Uzakdoğu temasları; ABD, Japonya, Avustralya ve Hindistan’dan oluşan Dörtlü (Quad) grubun gerçekleştirdiği ilk zirve toplantısını izliyor.

Zirve toplantısına katılan liderler, Tokyo’nun öncelik verdiği özgür ve açık bir Hint-Pasifik bölgesi oluşturulmasını sağlama; Pekin’in oluşturduğu tehditler karşısında denizcilik, siber ve ekonomik güvenlik üzerinde işbirliği yapmayı amaçlıyor. Uzmanlar ayrıca Tokyo’nun 2021 yazına ertelenen Tokyo Olimpiyatları için Amerika’dan destek arayışı içine girmesini, Uzakdoğu’daki Corona virüsü aşısı arzını güçlendirme ve iklim değişikliği gibi konuların bir kez daha ele alınmasını bekliyor. Bakanların ayrıca Başkan Biden’ı Nisan ayında Beyaz Saray’da ziyaret edecek ilk yabancı lider olan Japonya Başbakanı Yoshihide Suga’yla bir telefon görüşmesi yapması da planlanıyor. Blinken, Japon iş çevreleri ve Japon gazetecilerle de görüşecek. Kimi uzmanlar, Blinken ve Austin’in ilk yurtdışı temasları için Japonya ve Güney Kore'yi seçmesini, Biden yönetiminin Kuzeydoğu Asya'daki güvenlik kaygılarının işareti olarak değerlendiriyor. ABD hükümeti destekli ABD Barış Enstitüsü'nden Patricia Kim, Cuma günü elektronik posta aracılığıyla yaptığı açıklamasında, "Bakan Blinken ve Bakan Austin'in ilk yurtdışı ziyaretini Japonya ve Güney Kore'ye yapması, Amerika'nın bu iki müttefike verdiği derin önemi yansıtıyor" dedi.

Kim, sözlerine, "Seul ve Tokyo, Çin'in oluşturduğu zorluklara topluca yanıt verme ve Kore Yarımadası'nda barışı ilerletme konusunda kritik önem taşıyan ortaklar" şeklinde devam etti. Eski Başkan Donald Trump'ın başlattığı ticaret savaşları ve Çin'in nüfuz ekseni olarak kabul ettiği bölgelerde tırmanan askeri gerginlikler nedeniyle dünyanın en büyük iki ekonomisine sahip ABD ve Çin arasındaki ilişkiler düşük düzeyde seyrediyor. Joe Biden, başkanlık koltuğuna oturmasının üzerinden iki ay geçmeden selefi Trump'ın Pekin'e uyguladığı baskıyı hafifletmek için acele etmeyeceğinin sinyalini verdi. Trump yönetiminin ithal Çin mallarına ilave gümrük vergisi uygulamasına devam eden Başkan Biden, Tayvan'daki demokratik hükümete destek verdi ve Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'i Hong Kong ve Şincan'daki insan hakları ihlalleri nedeniyle eleştirdi. Çin'de Müslüman Uygurlar'ın yaşadığı Şincan bölgesi, zoraki işçilik ve diğer insan hakları ihlallerinin merkezi haline geldi. Beyaz Saray'ın geçen hafta yayınladığı ulusal güvenlik stratejisi belgesi, Çin'i "Ekonomik, diplomatik, askeri ve teknolojik gücünü birleştirerek istikrarlı uluslararası sistemi aralıksız zorlama becerisine sahip olan tek rakip" olarak değerlendiriyor.

Uzmanlar, yeni Başkan Biden'ın bakanlarını Amerika'nın en yakın iki müttefikinin başkentlerine göndererek bölgede Çin'e karşı çok taraflı bir denge oluşturmayı umduğu görüşünde. ABD Savunma Bakanlığı açıklamasına göre Bakan Lloyd Austin, Uzakdoğu yolculuğu sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Çin tehdidi giderek artıyor. Amacımız, Çin'e ya da Amerika'yı karşısına almak isteyenlere karşı güvenilir caydırıcılık oluşturmak için gereken becerilerimizin ve operasyonel planlarımızın olduğundan emin olmak" dedi. Bu açıklamaya rağmen Washington, Pekin'le diyaloğa hala açık olduğunun sinyalini veriyor. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sulllivan'ın haftanın ilerleyen günlerinde Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ve Çin baş diplomatı Yang Jiechi'yle Alaska eyaletinin Anchorage kentinde görüşmesi bekleniyor. Bu toplantıyla birlikte geçtiğimiz Haziran ayından bu yana iki ülke yetkilileri ilk kez ikili görüşmelerde bulunacak. Biden hala Kuzey Kore stratejisini açıklamadı