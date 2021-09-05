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Blinken ve Austin'den Bölge Turu

05.09.2021 18:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Llyod Austin bu hafta Afganistan’ın Amerika’nın Ortadoğu ve Avrupa’yla ilişkilerini nasıl etkilediğini görmek için bölgeye gidiyor

Blinken ve Austin'den Bölge Turu

Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Llyod Austin bu hafta Afganistan’ın Amerika’nın Ortadoğu ve Avrupa’yla ilişkilerini nasıl etkilediğini görmek için bölgeye gidiyor.

Blinken ve Austin bölgeyi ayrı ayrı ziyaret edecek.

Blinken ve Austin Körfez müttefiklerine Başkan Joe Biden’ın Afganistan’daki savaşı sona erdirmesinin Çin ve Rusya’dan doğan güvenlik zorluklarına karşı daha fazla odaklanmak amacı taşıdığını belirtecek.

İki isim müttefiklere bunun Amerika’nın Ortadoğu’daki ortaklarını terkettiği anlamına gelmediğini anlatacaklar.

Amerika’nın Körfez’de yıllardır devam eden askeri varlığı söz konusu. 5. Filo’nun merkezi Bahreyn. Biden bölgedeki askeri varlığı sona erdireceğine dair bir söylemde bulunmadı ancak O da Trump yönetimi gibi Çin’i Rusya kaynaklı stratejik zorluklarla en önemli güvenlik önceliği görüyor.

Blinken önce Katar’a gidecek ardından Almanya’ya geçerek Ramstein Üssü’nde Afganistan’dan tahliye edilenleri görecek. Daha sonra da 20 ülkenin dışişleri bakanları ile bir araya gelecek.

Austin de Katar’da Kabil’deki tahliyeler sırasındaki katkılarından dolayı yetkililere teşekkür ederek bölge ziyaretine başlayacak.

Katar, Kabil’den tahliye edilen Amerikan diplomatik temsilciliğine de ev sahipliği yapıyor. Katar ayrıca Taleban’la çalışarak Kabil havaalanının açılması için çaba harcıyor.

Austin, daha sonra Bahreyn’e geçerek Kabil’de haftalar geçiren askerlere teşekkür edecek.

Austin’in ayrıca Kuveyt ve Suudi Arabistan’da da temaslarda bulunması bekleniyor.

Suudi Arabistan Kabil’deki tahliyelere yardımcı olan ülkeler arasında yer almamıştı. Suudi Arabistan-Amerika ilişkileri son dönemde biraz gergin durumda.

Suudi Arabistan Biden’ın İran’ı nükleer anlaşmaya dahil etmeye çalışmasına yanaşmıyor ve Rusya’yla askeri işbirliği anlaşması imzalamış durumda.

Körfez ülkeleri aşırı tehditlerin ön safhasında ve Amerika’nın bir sonraki adımının ne olacağını bilmek istiyorlar.

Avrupa’da da son gelişmelerin ardından Amerika’ya daha az bağımlı olma tartışması alevlenmiş durumda.

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