Blinken ve Çavuşoğlu Afganistan Konusunu Görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’yla bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmeye ilişkin açıklama ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapıldı.

Açıklamaya göre iki bakan telefon görüşmesinde Afganistan’daki mevcut durumu ve tahliye operasyonlarını görüştü. Açıklamada “Dışişleri Bakanı Blinken, Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’yla Afganistan’da süren işbirliğimiz ve vatandaşlarımız, müttefiklerimiz ve ortaklarımızın güvenli ve düzenli bir biçimde tahliye edilmesine dair çabalarımızı görüştüler”denildi.

Afganistan’da tahliyelerin sürdüğü Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı’nda Türk askerleri de ABD’li askerlerle birlikte görev yapıyorlar. Dün bir soru üzerine ABD Savunma Bakanlığı Pentagon Sözcüsü John Kirby de Türk askerinin katkısının önemli olduğunu ve işbirliğinin sürdüğünü söylemişti.

Türkiye’nin çekilme sonrası havalimanının güvenliğini sağlama konusunda Afganistan’da kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyor. Taleban yönetimiyse yaptığı açıklamada çekilme sonrası havalimanının güvenliğinin kendileri tarafından sağlanacağını açıkladı. ABD yönetimi daha önce Türkiye’nin Kabil havalimanının güvenliğini sağlama konusundaki girişimini memnuniyetle karşıladığını da açıklamıştı.

