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Blinken ve Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Görüştü

02.06.2021 00:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulides ile telefonda görüştü. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Blinken Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlatılmasını destekledikleri mesajını verdi

Blinken ve Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulides ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Blinken ve Hristodulides’in ABD ile Güney Kıbrıs arasındaki güçlü ilişkileri daha da derinleştirmeye olan karşılıklı bağlılıklarını yeniden teyit ettiklerini açıkladı.

Yazılı açıklamaya göre görüşmede iki bakan, Doğu Akdeniz’de bölgesel işbirliği ve anlaşmazlıkların barışçı çözümü yoluyla istikrarın desteklenmesinin önemi konusunda mutabık kaldı.

Blinken, Kıbrıs öncülüğünde ve Birleşmiş Milletler’in kolaylaştırıcı rolüyle, adayı tüm Kıbrıslılar’ın yararına olacak şekilde iki toplumlu, iki bölgeli federasyon şeklinde yeniden birleştirme çabalarına ABD’nin desteğinin süreceğini vurguladı.

Antony Blinken, ABD’nin adadaki iki tarafı da Kıbrıs çözüm müzakerelerini yeniden başlatmak için gerekli olan açıklığı, esnekliği ve ortak zeminde buluşma çabasını sergilemeye teşvik ettiği mesajını verdi.

ABD Dışişleri Bakanı ayrıca, Güney Kıbrıs, Yunanistan, İsrail ve ABD’yi içine alan 3 + 1 diplomatik mekanizmasına desteğini ifade etti. Blinken bölgede Rusya ve Çin’in zararlı nüfuzuna karşı koyma çabalarının önemini de vurgu yaptı.

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