Blinken ve Irak Dışişleri Bakanı Washington’da Görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Washington’da temaslarda bulunan Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile görüştü. İki bakan, Pazartesi günü Beyaz Saray’da ABD Başkanı Joe Biden ile Irak Başbakanı Mustafa Kazımi arasında yapılacak görüşme öncesinde biraraya geldi.

Blinken görüşmeden önce yaptığı açıklamada, iki ülke olarak IŞİD’e karşı savaşta en yakın ortaklar olduklarını vurguladı, terör örgütünü yenilgiye uğratma ve bir daha güç kazanmasını önleme çabasında birlikte sergiledikleri çalışmaları övdü.

ABD ve Irak arasındaki ortaklığın bugün geçmişte olduğundan çok daha geniş ve derin olduğunu ifade eden Blinken, sadece IŞİD’e karşı savaş değil, Corona virüsü salgını, iklim değişikliğiyle mücadele ve yenilenebilir enerji alanındaki yatırımlar gibi çağın önemli konularında da ortaklık sergilediklerini söyledi.

Blinken, ABD’nin Irak’a sağlanan insani yardımlar ve Irak halkı için fırsatların inşa edilmesi alanlarında öncü ülke olduğuna işaret ederken, Irak’ta Ekim ayında yapılacak seçimlere uluslararası destek çabalarına da liderlik ettiklerini belirtti.

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin de iki ülke arasındaki diyaloğun, karşılıklı saygı ve çok çeşitli alanlarda işbirliğini içeren temel ilkelere dayandığını kaydederken, IŞİD’e karşı ortaya konan çabalara değindi, Iraklı güçlerin gayretleri ve uluslararası koalisyonun da desteğiyle terör örgütünü Irak’tan defettiklerini söyledi. Hüseyin bununla birlikte, IŞİD’in belirli bir ideolojiye bağlı olarak varlığını ve Irak’taki terör faaliyetlerini devam ettirdiğine dikkati çekti. Iraklı bakan, IŞİD’in faaliyetleri ve saldırılarının Irak ve bölge halkının yanısıra uluslararası toplum için de tehlike oluşturduğu kaygısını dile getirdi.

Hüseyin, IŞİD’in sadece Irak içinde değil bölge ve uluslararası boyuta da yayılan yapısı nedeniyle örgüte karşı çabaların uluslararası çalışma ve işbirliğini gerektirdiğini kaydederek, “ABD’nin liderliğinde uluslararası koalisyonla birlikte çalışmamıza ve işbirliği yapmamıza, bilgi paylaşımında bulunmamıza ihtiyaç var” dedi.

Irak Dışişleri Bakanı, ABD’yle ilişkilerinin sadece askeri boyutla sınırlı kalmadığını geniş yelpazede başka alanlara da uzandığını belirterek, ABD’ye uluslararası platformlarda Irak’a verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Irak Dışişleri Bakanı, Blinken’la görüşmesinden önce Amerika’nın Sesi’nden Muteber Şirwani'ye özel bir söyleşi vermişti. Hüseyin, ABD birliklerinin Irak’tan çekilmesi konusunda bir anlaşmaya varmayı beklediklerini dile getirmişti.

