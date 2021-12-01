Blinken ve Lavrov Biraraya Gelecekler

NATO ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Zirvesi’ne(AGİT) katılmak üzere Avrupa’da bulunan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov’la biraraya gelecek.

Reuters Haber Ajansı’nın bir ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisine dayandırdığı haberine göre Blinken ve Lavrov, yarın yani Perşembe günü Stockholm’de yapılacak AGİT Zirvesi sırasında ikili bir görüşme gerçekleştirecekler.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Rus mevkidaşıyla biraraya gelmeden önce Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba’yla biraraya gelecek. ABD ve Rus dışişleri bakanlarının yapacağı görüşme, Rusya’nın Ukrayna sınırına askeri yığınak yaptığı ve tansiyonunun yükseldiği bir döneme denk gelmesi açısından da ciddi önem arz ediyor. Hem NATO, hem AB hem de ABD, şu ana kadar yaptıkları açıklamalarda Rusya’yı bölgede yaptığı askeri yığınak konusunda uyardı.

Son olarak dün yapılan NATO üyesi ülkelerin bakanlar toplantısından sonra da NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmasının ağır sonuçları olacağı konusunda Rusya’yı uyardı.

