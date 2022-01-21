Blinken ve Lavrov Cenevre'de Biraraya Geliyor

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik askeri bir operasyona ve işgale girişmesini önlemek amacıyla yürütülen diplomatik girişimlerin son adımı bugün Cenevre’de atılıyor. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’la biraraya geliyor.

Diplomatik girişimler kapsamında geride bıraktığımız hafta ABD ve Rusya’dan diplomatlar 4. kez görüşme gerçekleştirmişlerdi.

Rusya’nın NATO ve batılı ülke temsilcileriyle de biraraya geldiği görüşmelerde Rusya’dan Ukrayna sınırındaki askerlerini geri çekmesi istendi. Ancak bu esnada Rusya da Ukrayna’nın NATO’ya üye yapılmayacağı konusunda güvence talep etti.

Mütteffik ülkelerin dışişleri bakanlarıyla temaslarda bulunan ve dün Berlin’de açıklamalar yapan ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Rusya’nın olası Ukrayna operasyonuna ABD ve müttefiklerin karşılık vereceğini ve bunun Rusya’ya bedelinin ağır olacağını dile getirdi.

Almanya Dışişleri Bakanı Annaela Baerbock’la görüşen Blinken, Rusya lideri Putin’in diplomatik çözümle kaos arasında bir seçim yapacağını dile getirdi.

Rusya’ysa tüm bu girişim ve açıklamalara karşın Ukrayna’ya bir askeri operasyon yapacağı iddialarını reddediyor.

Dün Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova yaptığı açıklamada, batılı devletlerin kendi senaryolarını uygulamaya koymak için Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıcağı iddiasını kılıf olarak kullandıklarını öne sürdü.

Zakharova, batılı devletlerin bu girişimlerinin bölgesel ve küresel anlamda son derece trajik sonuçlara olabileceğini ifade etti.

Bu ortamda biraraya gelecek ve ABD ve Rusya dışişleri bakanları, mevcut gerginliğin bir askeri operasyona dönüşmeden sonlanması için çaba harcayacaklar.

İsviçre’nin Cenevre kentinde yapılacak görüşmenin ardından tarafların yapacağı açıklamalar merakla bekleniyor. Rusya daha çnce ABD ve batılı devletlerin önüne seçenek koyduklarını ve bunun yanıtını beklediklerini açıklamıştı. Rusya, NATO’nun kendi sınırların kadar genişlemeyi durdurmasını, Ukrayna ve Gürcistan’ın NATO’ya üye olarak alınmamasını ve müttefik ülkelerin Rusya sınırı yakınlarına askeri yığınak yapmamasını talep ediyor. ABD tarafı henüz bu taleplerin herhangi birisine yanıt vermis değil.

