Blinken ve Lavrov Telefonla Görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki bakan önümüzdeki hafta İzlanda’da yapılacak toplantı öncesinde gündeme ilişkin konuları görüştü.

Görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada ABD Dışişleri Bakanı Blinken’ın Rusya’da tutuklu bulunan Amerika vatandaşlarının serbest bırakılması konusundaki talebi ilettiği belirtildi. İki bakan ayrıca, Kuzey Kore konusunda da görüş alışverişinde bulundular. Blinken, ABD’nin Kuzey Kore konusundaki görüşlerini Lavrov’a aktardı.

