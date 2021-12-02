Blinken ve Lavrov Ukrayna Krizini Görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Örgütü’nün (AGİT) Stockholm’deki toplantısında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’la biraraya geldi. Blinken, Lavrov’u Ukrayna’ya olası bir Rus saldırısının ciddi sonuçlar doğurabileceği konusunda uyardı. Blinken dün de Rusya’nın Ukrayna’ya saldırması durumunda sert ekonomik yaptırımlarla karşılaşabileceğini söylemişti.

Blinken görüşmeden önce gazetecilere yaptığı açıklamada krizi önlemenin en iyi yolunun diplomasi olduğunu kaydetti.

Blinken, Moskova ve Kiev’in 2014 Minsk barış sürecinin getirdiği yükümlülükleri uygulamaları gerektiğini belirtti. Buna göre Rusya yanlısı ayrılıkçılar ve Ukrayna hükümeti güçlerinin ülkenin doğusundaki savaşı sona erdirmesi gerekiyor.

Washington’un bu süreci kolaylaştırmayı umduğunu kaydeden Blinken ‘‘Ancak Rusya çatışma konusunda diretirse bunun ciddi sonuçları olur’’ dedi.

Lavrov ise Moskova’nın Kiev ile diyaloğa hazır olduğunu kaydetti. ‘‘Biz Cumhurbaşkanı Putin’in de belirttiği gibi çatışma istemiyoruz’’ diye konuştu.

Rus Interfax haber ajansı ise Lavrov’un Blinken’a, Ukrayna’nın ABD’nin “jeopolitik oyunlarının” içine çekilmesi durumunda Moskova’nın buna yanıt vereceği mesajını verdiğini belirtti.

İki bakanın AGİT zirvesi sırasında yaptığı görüşme 30 dakika sürdü. Bu, Haziran ayındaki Putin-Biden zirvesinin ardından taraflar arasındaki en üst düzey görüşme oldu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, “Bakan Blinken, Moskova’nın askeri gerilimi arttırmayı seçmesi durumunda, ABD ve müttefiklerinin önemli bedel ödetmeye hazır olduğunu bildirdi’’ diye konuştu. Bakanlıktan üst düzey bir yetkiliyse Blinken ve Lavrov’un ‘‘ciddi’’ ve ‘‘ölçülü’’ bir görüşme yaptıklarını kaydetti.

Yetkili krizden çıkışın olası bir yolu olarak mevcut Minsk barış anlaşmasının uygulanması için yapıcı görüş alışverişi yapıldığını kaydetti ve gelecek günlerde diplomatik çabaların artacağını söyledi.

Moskova’dan yeni Avrupa güvenlik anlaşması önerileri

Görüşme öncesinde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova’nın yakında NATO’nun doğuya doğru yayılmasını önlemek için yeni bir Avrupa güvenlik anlaşması önerisi sunacağını söyledi.

Blinken, NATO ve Ukraynalı yetkililer son haftalarda Rusya’nın Ukrayna’ya yeni bir saldırı düzenlemesinden kaygı duyuyor.

Rusya Ukrayna’ya ait Kırım yarımadasını 2014 yılında ilhak etmiş ve Rusya yanlısı ayrılıkçılar Ukrayna’nın doğusundaki Donbass bölgesini aynı yıl ele geçirmişti.

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin bu hafta yaptığı açıklamada, batının Ukrayna’ya askeri yardım yapmasına tepki göstermiş ve bunu NATO’nun Rusya sınırı yakınına kadar yayılması olarak değerlendirmişti.

Lavrov AGİT toplantısındaki konuşmasında Avrupa’nın ‘‘askeri çatışma kabusuna’’ geri dönmekte olduğunu belirtti ve Rusya’nın yeni Avrupa güvenlik anlaşması önerilerinin dikkatle değerlendirilmesini umduğunu belirtti.

Putin, NATO’nun doğuya doğru yayılmasını durdurmayı garanti etmesini ve Rusya’ya yakın bölgelere silah sistemleri yerleştirmemesini istiyor.

Lavrov, "Stratejik istikrarın mimarisi hızla yok ediliyor, NATO gerilimleri azaltmak ve tehlikeli olaylardan kaçınmak için tekliflerimizi yapıcı bir şekilde incelemeyi reddediyor" dedi.

Sergey Lavrov, ‘‘Bunun aksine ,ittifakın askeri altyapısı Rusya sınırlarına yaklaşıyor ve askeri çatışma kabus senaryosu geri dönüyor’’ diye konuştu.

Moskova’nın sınırlarında ortaya çıkan yeni askeri tehditleri kabul edemeyeceğini belirten Rus bakan, ‘‘Komşularımızı Rusya ile çatışmanın öncüsü haline getirmek ve NATO güçlerini güvenliğimiz için stratejik öneme sahip alanların yakınına konuşlandırmak kesinlikle kabul edilemez’’ dedi.

Lavrov, batının Ukrayna’ya silah takviyesinin Kiev’i topraklarıyla ilgili sorunları güç kullanarak çözmeye teşvik ettiğini öne sürdü. Kiev ise böyle bir planı olduğunu reddediyor.

Lavrov, Moskova’nın ayrıca orta menzilli ABD füzelerinin Avrupa’ya yerleştirilmesinden endişe ettiğini dile getirdi.

