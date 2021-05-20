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Blinken ve Lavrov’dan Farklılıklara Rağmen İşbirliği Mesajı

20.05.2021 01:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzlanda’da Çarşamba gecesi bir araya gelen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ülkelerinin görüş ayrılıkları olduğunu ancak bazı konularda birlikte çalışmaları gerektiğini söylediler

Blinken ve Lavrov’dan Farklılıklara Rağmen İşbirliği Mesajı

İzlanda’da Çarşamba gecesi bir araya gelen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ülkelerinin görüş ayrılıkları olduğunu ancak bazı konularda birlikte çalışmaları gerektiğini söylediler.

Görüşmelere başlamadan önce gazetecilerin önünde açış konuşmaları yapan bakanlardan Blinken, "farklılıkların bir sır olmadığını" ve Washington'un Rusya'nın saldırgan eylemlerine tepki vereceğini, ancak iki ülkenin liderlerinin birlikte çalışması durumunda dünyanın daha güvenli olacağını söyledi.

Lavrov da Rusya ve ABD'nin "ciddi farklılıkları" olduğunu ancak "çıkarların çakıştığı alanlarda" işbirliği yapmaları gerektiğini söyledi.

İzlanda’nın başkenti Reykjavik’teki toplantı, eski Soğuk Savaş düşmanları arasındaki çetin ilişkileri iyileştirmek amacıyla Haziran ayında yapılması planlanan bir başkanlık zirvesi öncesinde Biden yönetimi ile Kremlin arasında ilk üst düzey, yüz yüze görüşmeler anlamına geliyor.

İlişkiler Joe Biden'ın başkanlığının ikinci ayında Rus lider Vladimir Putin'i "katil" olarak nitelediği Mart’ta bu yana gergin. Moskova bunun üzerine ABD büyükelçisini istişareler için geri çağırmıştı.Elçi hala Washington’a dönmüş değil.

Lavrov, Rusya’nın önceki ABD yönetiminden kalan sorunları çözmeye hazır olduklarını da kaydederek Donald Trump'ın başkanlığına atıfta bulundu.

Blinken da Biden'ın "Rusya ile öngörülebilir, istikrarlı bir ilişki" istediğini söyledi ve iki ülkenin Corona virüsü pandemisinin üstesinden gelinmesi, iklim değişikliğiyle mücadele, İran ve Kuzey Kore'nin nükleer programlarıyla başa çıkma ve Afganistan'daki çatışmada birlikte çalışabileceğini söyledi.

Blinken, "Halkımız , Rus halkı ve gerçekten de dünya için bunun iyi olacağını düşünüyoruz" dedi.

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