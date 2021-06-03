Blinken ve Sullivan İsrail Savunma Bakanı Gantz’la Görüştü

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, başkent Washington’da ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile biraraya geldi. İkili toplantı öncesinde basın toplantısı düzenledi. Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail’de bir hafta önce görüşme fırsatı bulduğu Gantz’ı Dışişleri Bakanlığında ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Blinken bu görüşmenin devamı niteliğindeki Washington’daki toplantıda ABD’nin İsrail’in güvenliğine devam eden bağlılığının ve İsrail’in güvenlik alanındaki ihtiyaçlarının, ayrıca Gazze’nin yeniden yapılandırılması, insani yardımın Filistinliler’e ulaştırılması ve bir dizi konunun gündemlerinde olacağını bildirdi. İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz ABD yönetiminin, Başkan Joe Biden’ın ve Bakan Blinken’in süregelen desteğinin içinde bulundukları zor coğrafyada İsrail için önemini dile getirdi. Gantz görüşmede İran ve Filistin konusunun gündeme geleceğini belirtti. Gazze sözkonusu olduğunda karşılıklı istikrar ve refahı sağlamayı istediklerini kaydeden Gantz, savunma bakanı olarak kendisi için öncelikli konulardan birinin de ‘‘inşaatları ilerletmek ve güvenliği sağlamak’’ olduğunu söyledi.

‘‘Biden İsrail’e desteğini yineledi’’ İsrail Savunma Bakanı Gantz ile Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan da biraraya geldi. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve ABD-İsrail arasındaki bölgesel güvenlik konularında görüş alışverişine devam edildiği belirtildi. Jake Sullivan’ın Başkan Biden’ın İsrail’in kendini savunma hakkına ve ABD-İsrail güvenlik ortaklığının ‘‘Demir Kubbe’’ hava savunma sistemine destek dahil olmak üzere tüm yönlerine koşulsuz desteğini ilettiğini bildirdiği kaydedildi. Gazze’deki son gelişmelerin de ele alındığı ifade edilen açıklamada Sullivan’ın acil yardımların Gazze halkına ulaşmasının önemine dikkat çektiği kaydedildi. İkili ayrıca sadece İsrail ve Filistinliler arasında değil tüm bölgede istikrar, barış ve güvenliğin sağlanmasının önemine vurgu yaptı. Ortadoğu’da İran’ın saldırgan tavrının oluşturduğu tehdit konusunda duydukları kaygıyı dile getiren ikilinin bu tehditlerle mücadeledeki kararlılıklarını da vurguladığı belirtildi.

Açıklamada ABD ve İsrail’in gelecek haftalarda bölgedeki stratejik önceliklerini ilerletmek için yakın temas içinde olmaya devam edecekleri kaydedildi. İsrail’de yeni koalisyon beklentisi Gantz’ın ziyareti İsrail’de yeni hükümetin kurulmasından hemen önce geldi. Gantz geçen yılki seçimlerde birlik hükümeti kurmak için Netanyahu’yla güçlerini birleştirmiş, ancak koalisyon Gantz’ın başbakanlığı devralmasından önce çökmüştü. İki yıl içinde yapılan dört ayrı seçimin ardından Başbakan Benyamin Netanyahu’nun siyasi rakipleri koalisyon hükümeti kurulması için anlaşmaya Perşembe günü vardı. Koalisyon anlaşmasının Netanyahu’nun 12 yıllık iktidarının sona ermesinin önünü açması bekleniyor. Koalisyon hükümeti konusunda varılan anlaşmayı, İsrail’de muhalefet lideri Yair Lapid ve ana koalisyon ortağı Naftali Bennett açıkladı. Dışişleri Bakanı Antony Blinken geçen hafta Ortadoğu ziyareti kapsamında Batı Şeria’yı ziyaret etmiş, burada ABD’nin Kudüs’teki konsolosluğunu yeniden açma ve ekonomik yardım sözü vermişti.