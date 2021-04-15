Blinken'dan Afganistan'a Sürpriz Ziyaret

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Afganistan'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Blinken'ın Afgan liderlere ve kamuoyuna Başkan Joe Biden'ın Afganistan'daki tüm askerleri geri çekme ve ABD'nin en uzun savaşını sona erdirme kararını anlatmak için bu ziyarette bulunduğu bildiriliyor.

Blinken; Başkan Joe Biden'ın 11 Eylül 2001 terör saldırılarının 20'nci yıldönümüne kadar Afganistan'da bulunan 2 bin 500 ABD askerini geri çekeceği kararını açıklamasından bir gün sonra Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah ve diğer liderlerle biraraya geldi.

Blinken'ın önceden açıklanmayan Afganistan ziyareti, Biden'ın açıklamasının ardından Afganistan'da bulunan yaklaşık 7 bin yabancı askerin birkaç ay içinde ülkeden ayrılacağı açıklamasını da izledi.

ABD'nin ve koalisyon ülkelerinin askerlerini çekme kararı, 40 yıldan uzun süre çatışmalara sahne olan Afganistan'da yabancı askeri varlığın hayatın bir parçası haline geldiği bir nesil için büyük bir değişikliğin önünü açacak.

Blinken, temasları sırasında Afgan liderlere, askerleri geri çekmenin ABD-Afganistan ilişkilerinde sona gelindiği anlamı taşımadığı konusunda güvence vermeye çalıştı.