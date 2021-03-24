Blinken’dan Alman Bakana Yaptırım Uyarısı

ABD’nin bu projeye muhalefetinin çok net olduğunu vurgulayan Blinken, “Boru hattı inşasına dahil olan şirketlerin Amerikan yaptırımları riskiyle karşı karşıya olduklarını net biçimde ortaya koydum. Boru hattı Avrupa’yı bölüyor, Ukrayna ve orta Avrupa’yı Rusya’nın manipülasyonu ve tehditlerine maruz bırakıyor, Avrupa’nın kendi çizdiği enerji hedeflerine ters düşüyor” diye konuştu.

Almanya’yla bu konuda gerçek bir görüş ayrılığı yaşadıklarını ifade eden Blinken, yaptırımların “ciddi bir olasılık” olduğunu dile getirdiğini kaydetti.

Özel görüşmelerinde Maas’a, Başkan Joe Biden’ın boru hattıyla ilgili kaygılarını yinelediğini anlatan Blinken, projeye dahil olan şirketlerin Amerikan yaptırımları riskiyle karşı karşıya oldukları mesajını da verdiğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, bugün NATO Dışişleri Bakanları toplantısı sırasında ikili bir görüşme yaptığı Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas’a, Rusya’dan Almanya’ya uzanan Kuzey Akım-2 projesiyle ilgili yaptırım uyarısında bulunduğunu aktardı.

Blinken konuyla ilgili daha fazla ayrıntı vermedi ancak ABD’nin Baltık Denizi altında inşası tamamlanmak üzere olan boru hattı çalışmalarını yakından takip ettiğini belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı, “Maas’a şunu söyledim; boru hattının tamamlanması ve tasdikine yönelik faaliyetleri takip etmeye devam edeceğiz ve bu faaliyetler hayata geçerse, yaptırımların uygulanabilirliği konusunda bir karar alacağız” dedi.

Blinken, ABD’nin bu konudaki duruşunu netleştirmek ve projeye olan muhalefetinde herhangi bir belirsizliğin olmadığını ortaya koymak için bu mesajı Maas’a doğrudan iletmeyi önemli bulduğunu belirtti.

Bununla birlikte Blinken, Kuzey Akım-2 meselesinin Almanya’yla aralarındaki iyi ilişkilerin önüne set çekmeyeceğini de ekledi.

Reuters’a konuşan yetkililer ve diplomatlara göre, Berlin bugüne kadar, Biden yönetiminin, projenin tamamlanmak üzere olduğunu dikkate alarak, Rus gazının Avrupa’ya taşınmasına karşı daha pragmatik bir yaklaşım sergilemesini bekliyordu.

Kremlin, Rus devlet enerji şirketi Gazprom’un öncülük ettiği 11 milyar dolarlık Kuzey Akım-2 girişiminin ticari bir proje olduğunu vurguluyor ancak Amerika projeye bugüne kadar karşı çıktı ve Avrupa da Rus enerjisine olan bağımlılığını düşürme sözü verdi.