Blinken'dan Asya'yı İlk Ziyaretinde Çin'e Uyarı

Bakan Blinken’ın ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile birlikte düzenlediği Tokyo ziyareti, Başkan Joe Biden kabinesinin üst düzey seviyedeki ilk yurtdışı ziyareti niteliğinde. Ziyaret, Amerika, Japonya, Avustralya ve Hindistan’dan oluşan Dörtlü (Quad) Grup liderlerinin geçen hafta düzenlediği zirvenin ardından gerçekleştirildi.

Blinken, “Çin istediğini elde etmek için baskıcı ve agresif davrandığında, gerekirse biz de buna karşı koyarız” ifadesini kullandı.

İlk yurtdışı ziyaretini Japonya’nın başkenti Tokyo’ya düzenleyen Blinken, Pekin yönetiminin bölgedeki artan etkisi karşısında Asya ülkeleri arasındaki ittifakı güçlendirme çabasında. Çin’in Doğu ve Güney Çin Denizleri’ndeki hak iddiaları Japonya için bir güvenlik kaygısı oluştururken, Çin’in Amerika’yla ilişkilerinde de başlıca sorunlardan biri haline geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Japonya’yı ziyareti sırasında Çin’e uyarılarda bulundu. Blinken, Çin yönetiminin “baskıcı ve agresif” eylemleri karşısında Amerika’nın gerektiğinde karşılık vereceğine vurgu yaptı.

Tokyo’da düzenlenen görüşmelere Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motengi ile Japonya Savunma Bakanı Nobuo Kishi ev sahipliği yaptı.

Açıklamada ayrıca Amerika ve Japonya’nın, Asya’da dengeleri bozacak ve uluslararası sistemi sarsacak eylemlere karşı durmada kararlı olduğuna vurgu yapıldı.

Blinken ve Austin Japon mevkidaşlarıyla ortak yayınladıkları açıklamada, “Çin’in uluslararası düzenle bağdaşmayan davranışları, uluslararası camiaya ve ittifaka, siyasi, ekonomik, askeri ve teknoloji alanlarında zorluk çıkarıyor” ifadeleri yer aldı.

Washington yönetimi Pekin’i rekabet halinde olduğu komşu ülkelere karşı saldırgan tavır sergilemekle suçlarken suçlarken, Çinli yetkililer ise Amerika’nın bölgede karışıklık yaratarak iç işlerine müdahalede bulunduğu iddiasında.

Biden yönetimi yetkililerinin Perşembe günü de Alaska’da Çinli yetkililerle bir araya gelerek, dünyanın iki en büyük ekonomisi konumundaki ABD ile Çin arasındaki ilişkileri gözden geçirmesi bekleniyor.

Görüşmede, Kuzey Kore ile ilgili endişeler de yeniden dile getirildi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarını ihlal ederek nükleer ve füze sistemi programlarını geliştirmeyi sürdüren Kuzey Kore eleştirilerin odağında olmaya devam ediyor.

Kuzey Kore devlet haber ajansının bugün yayınladığı bir habere göre Pyongyang yönetimi Biden yönetimine uyarıda bulunarak, barış sağlanması için Amerika’nın “sorun çıkarmaması” gerektiğini savundu.

Blinken, Kuzey Kore’nin nükleer programına karşı mücadelede Japonya ve Güney Kore ile yürütülen işbirliğini önemine de vurgu yaparak, “Kuzey Kore konusunda, bu ittifaktan daha büyük bir stratejik avantajımız yok” dedi.

Amerikalı ve Japon bakanların görüşmesinde Çin’in Doğu Çin Denizi’ndeki politikaları da eleştirildi. Görüşmede, Pekin yönetiminin Doğu Çin Denizi’nde özellikle son dönemlerde etki gücünü arttırması “yasadışı” olarak nitelendirilirken, Amerika’nın Japonya’nın bölgedeki adacıklar üzerindeki haklarını savunmaya devam edeceğinin altı çizildi.