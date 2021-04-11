Blinken’dan Çin’e Tayvan Uyarısı

Dışişleri Bakanı Antony Blinken Amerika’nın Çin’in Tayvan’a yönelik saldırgan tutumundan endişeli olduğunu söyledi. Blinken, Batı Pasifik’teki durumu güçle değiştirmeye çalışmanın önemli bir hata olacağın uyarısındabulundu.

Blinken bu açıklamayı NBC televizyonuna yaptı. Amerika Dışişleri Bakanı, “Bizi endişelendiren Pekin’in Tayvan’a yönelik saldırgan tavrı, Boğazlarda gerilimin artması” dedi.

Blinken, Amerika’nın anlaşmalar uyarınca Tayvan’ın kendi savunmasını sağlama ve Batı Pasifik’te barış ve güvenliği devam ettirme taahhüdü olduğunu hatırlattı.

Blinken’a Amerika’nın Pekin’in Tayvan’a yönelik bir hareketine askeri karşılık verip vermeyeceği de soruldu.

Amerika Dışişleri Bakanı yanıt olarak, varsayımlı bir soruya yorum yapmayacağını söyledi, “Ama Tayvan’ın kendisini savunmasına yönelik önemli bir taahhüdümüz var. Batı Pasifik’te barış ve güvenliğin sağlanmasında önemli bir taahhüdümüz var” ifadelerini kullandı.

Blinken, “Bu taahhüdlerin arkasında duruyoruz. Ve bu çerçevede bu statükoyu güçle değiştirmek isteyen herkes için ciddi bir hata olacaktır” dedi.