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Blinken’dan Çin’e Tayvan Uyarısı

11.04.2021 23:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Blinken’dan Çin’e Tayvan Uyarısı Dışişleri Bakanı Antony Blinken Amerika’nın Çin’in Tayvan’a yönelik saldırgan tutumundan endişeli olduğunu söyledi. Blinken, Batı Pasifik’teki durumu güçle değiştirmeye çalışmanın önemli bir hata olacağın uyarısındabulundu. Blinken bu açıklamayı NBC televizyonuna yaptı. Amerika Dışişleri Bakanı, “Bizi endişelendiren Pekin’in Tayvan’a yönelik saldırgan tavrı, Boğazlarda gerilimin artması” dedi. Blinken, Amerika’nın anlaşmalar uyarınca...

Blinken’dan Çin’e Tayvan Uyarısı

Dışişleri Bakanı Antony Blinken Amerika’nın Çin’in Tayvan’a yönelik saldırgan tutumundan endişeli olduğunu söyledi. Blinken, Batı Pasifik’teki durumu güçle değiştirmeye çalışmanın önemli bir hata olacağın uyarısındabulundu.

Blinken bu açıklamayı NBC televizyonuna yaptı. Amerika Dışişleri Bakanı, “Bizi endişelendiren Pekin’in Tayvan’a yönelik saldırgan tavrı, Boğazlarda gerilimin artması” dedi.

Blinken, Amerika’nın anlaşmalar uyarınca Tayvan’ın kendi savunmasını sağlama ve Batı Pasifik’te barış ve güvenliği devam ettirme taahhüdü olduğunu hatırlattı.

Blinken’a Amerika’nın Pekin’in Tayvan’a yönelik bir hareketine askeri karşılık verip vermeyeceği de soruldu.

Amerika Dışişleri Bakanı yanıt olarak, varsayımlı bir soruya yorum yapmayacağını söyledi, “Ama Tayvan’ın kendisini savunmasına yönelik önemli bir taahhüdümüz var. Batı Pasifik’te barış ve güvenliğin sağlanmasında önemli bir taahhüdümüz var” ifadelerini kullandı.

Blinken, “Bu taahhüdlerin arkasında duruyoruz. Ve bu çerçevede bu statükoyu güçle değiştirmek isteyen herkes için ciddi bir hata olacaktır” dedi.

Tayvan son aylarda Çin savaş uçaklarının hava sahasını sürekli ihlal ettiğini belirtiyor.

Beyaz Saray da Cuma günü yaptığı açıklamada Çin’in Tayvan Boğazı’ndaki artan askeri hareketliliğini yakından takip ettiğini açıklamıştı.

Cuma günü ayrıca Dışişleri Bakanlığı Amerikalı yetkililerin Tayvanlı yetkililerle daha özgürce görüşebileceğine dair bir genelge yayınlamıştı.

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