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  4. Blinken’dan Federal Basın Kurumlarına “Özgür Medya” Desteği

Blinken’dan Federal Basın Kurumlarına “Özgür Medya” Desteği

07.04.2021 00:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Amerika’nın Sesi’nin de bağlı olduğu ABD Küresel Medya Dairesi (USAGM) Başkan Vekili Kelu Chao ile görüştü

Blinken’dan Federal Basın Kurumlarına “Özgür Medya” Desteği

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Amerika’nın Sesi’nin de bağlı olduğu ABD Küresel Medya Dairesi (USAGM) Başkan Vekili Kelu Chao ile görüştü.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price’ın yaptığı yazılı açıklamaya göre, görüşmede Blinken ve Chao, özgür ve bağımsız medyanın dünya genelinde demokratik ilkelerin korunması ve desteklenmesinde oynadığı hayati rol hakkında konuştu.

Blinken görüşmede, Amerika’nın Sesi (VOA), Hür Asya Radyosu (RFA), Hür Avrupa Radyosu (RFE/RL), Küba Yayıncılık Bürosu (OCB) ve Ortadoğu Yayın Ağları (MBN) dahil olmak üzere USAGM’e bağlı kuruluşlara olan güçlü desteğini ifade etti.

Açıklamada, “Bu ağların editoryal olarak bağımsız habercilik yapması, bağımsız gazeteciliğin sansürlendiği ya da ifade özgürlüğünün kısıtlandığı veya cezalandırıldığı baskıcı medya ortamına sahip ülkelerde özellikle önem taşıyor” ifadesi kullanıldı.

Görüşmede Blinken ve Chao’nun, Rusya hükümetinin medya özgürlüğünü kısıtlamaya devam etmesinden duydukları ciddi endişeleri de paylaştığı belirtildi.

Rusya, dış ülkelerden fon alan medya kuruluşlarını ürettikleri tüm malzemelere, “yabancı ajan” tarafından üretildikleri etiketi koymalarını zorunlu tutan bir yasal düzenlemeyi hayata geçirmişti. Federal hükümetin fonladığı Hür Avrupa Radyosu da Rusya tarafından ülkenin “yabancı ajan” yasasını ihlal etmekle suçlanıyor. Radyo, milyonlarca dolarlık para cezası ve çalışanları için olası cezai suçlamalarla karşı karşıya. Blinken ve Chao da Moskova’nın RFE-RL’yi Rusya’dan çıkarmak ve bağımsız gazeteciliği susturmak için “saldırgan” boyutta etiket zorunlulukları ve cezalar koyduğuna işaret etti.

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