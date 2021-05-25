Blinken’dan Filistinliler’e Yardım Açıklaması

Ortadoğu’da temaslarda bulunan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Filistinliler’e yardım için Kongre’den 75 milyon dolar kaynak isteyeceğini söyledi. Blinken Gazze’ye 5,5 milyon dolarlık acil yardımın sağlanacağını, 32 milyon dolarlık kaynağın da Birleşmiş Milletler’e verileceğini belirtti. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve daha sonra da Filistin lideri Mahmud Abbas’la görüşen ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Gazze’deki insani durumun iyileştirilmesi için uluslararası desteğin alınmasına çalışacaklarını belirtti. ABD’nin Filistinliler’e 1,5 milyon doz Corona aşısı tedarik edilmesi için uluslararası toplumla birlikte çalışacaklarının da altını çizdi. ABD konsolosluğu yeniden açılacak Dışişleri Bakanı Blinken, Washington’un Kudüs’teki ABD Konsolosluğu’nu yeniden açma sürecini de başlatacaklarını söyledi. Bir önceki başkan Donald Trump döneminde Filistinliler’le ilişkilerin seviyesi düşürülmüştü. Bu adımla birlikte ilişkilerin yeniden tesis edilmesi bekleniyor. Kudüs’teki konsolosluk Filistinliler’le diplomatik ilişkilerden sorumlu olan özerk bir ofis olarak hizmet veriyordu. Ancak eski başkan Trump ABD’nin büyükelçiliğini Kudüs’e taşıdığı sırada bu konsolosluğun faaliyetlerini sınırlandırıp İsrail Büyükelçisi’nin idaresine vermişti.

Trump’ın bu adımı Doğu Kudüs’ü gelecekte kurulacak Filistin devletinin başkenti olarak gören Filistinliler’in tepkisine yol açmıştı. ABD Dışişleri Bakanı Blinken konsolosluğun yeniden açılması konusunda bir tarih vermedi. Blinken Mahmud Abbas’la yaptığı görüşmede, “ABD’nin Filistin Yönetimi ve Filistin halkıyla ilişkilerini yeniden inşa etme konusundaki taahhüdünün altını çizmek üzere buradayım” dedi. “Hamas’ın yardımdan faydalanmaması için ortaklarımızla çalışacağız” İsrail ve Hamas arasında 11 gün devam eden çatışmalarda ateşkesin sağlanmasının ardından bölgeye giden Blinken, “Çatışmalara dönülmesini engellemek için sorunun kökeninde yatan konulara ve zorluklara çözüm getirmek üzere oluşturulan alanı kullanmak zorunda olduğumuzu biliyoruz. Bu da Gazze’deki insani duruma çözüm getirmek ve yeniden inşa etmekle başlar” ifadelerini kullandı. ABD’nin Gazze’ye yardım için uluslararası destek almak üzere çaba göstereceğini ve “Hamas’ın Gazze’ye yapılacak yeniden inşa yardımından faydalanmamasını sağlamak üzere ortaklarıyla birlikte çalışacağını” da ifade etti.

2006 yılından bu yana Gazze’de kontrolu elinde bulunduran ve İsrail’in var olma hakkını tanımayan Hamas ABD’nin terör örgütü listesinde yer alıyor. ABD Dışişleri Bakanı Blinken, “İsrailliler ve Filistinliler’in eşit olarak güvenli bir şekilde yaşamayı, aynı özgürlük imkan ve demokrasiden faydalanmayı, onurlu bir muamele görmeyi hak ettiklerini düşündüklerini” söyledi. Netanyahu’dan Hamas’a uyarı ABD Dışişleri Bakanı Blinken, son on yıldır kalıcı barış olasılığını engelleyen aynı engellerle karşı karşıya kalmaya devam ediyor. İsrail’de şahin bir yönetimin olması, Filistinliler arasındaki bölünmüşlük ve Kudüs’teki kutsal yerler konusunda yaşanan derin gerilimler bu zorluklardan bazıları. İki yıl içinde dört kez seçime giden İsrail’de yolsuzluk soruşturmalarıyla da zor durumda kalan ve siyasi kariyeri tehlikeye giren Başbakan Netanyahu ise “operasyonu Hamas’a ağır bir darbe indirmeden erken sonlandırdığı” eleştirileriyle karşı karşıya. Netanyahu, Hamas’ın ateşkesi bozması halinde çok güçlü bir karşılık verileceği uyarısında bulundu ve “Filistinliler İsrail’i bir Yahudi devleti olarak tanımadıkça barış olmayacağını” söyledi. Filistinlilerse bu söyleme İsrail’in kendi içindeki Filistin azınlığının haklarına zarar verdiği gerekçesiyle karşı çıkıyor.