Blinken’dan Kıbrıs Mesajı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kıbrıs’ta Maraş’ın statüsünün değiştirilmesine yönelik açıklamaları kınadı. Blinken, konuyla ilgili yazılı mesajında, “Kıbrıs Türk lideri Ersin Tatar ve Türk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Maraş’ın bazı bölümlerinin Kıbrıslı Türkler’in kontrolüne devretme yönündeki açıklamalarını kınıyoruz. Bu girişim, Maraş’ın kontrolünü Birleşmiş Milletler’e bırakan 550 ve 789 no’lu BM kararlarına tamamen aykırıdır” dedi.

Blinken, açıklamasında “2020 Ekim ayında Türkiye’nin desteğiyle, Maraş’ın bazı bölümlerini açacaklarını açıklayan ve bu yönde adımlar atmaya başlayan Kıbrıs Türkleri ve Türkiye, uluslararası toplumun ve BM Güvenlik Konseyi’nin geri adım atılması yönündeki çağrılarını reddetmeye devam ediyor. ABD, Kıbrıs Türkleri’nin Türkiye’nin desteğiyle Maraş’taki girişimlerini kışkırtıcı, kabul edilemez olarak görmekte ve geçmişte vermiş oldukları yapıcı görüşmelerde bulunma taahhütlerine tamamen aykırı bulmaktadır. Türkiye ve Kıbrıslı Türkleri, 20 Temmuz günü açıkladıkları kararlarından ve 2020 yılı Ekim ayından bu yana attıkları adımlardan vazgeçmeye çağırıyoruz” dedi.

Blinken, Amerika’nın, kaygı yaratan bu konuyu BM Güvenlik Konseyi’ne getirmek ve bu konuda güçlü bir yanıt vermek üzere kendisiyle aynı fikirde olan müttefikleriyle birlikte hareket ettiğini de dile getirdi.

ABD Dışişleri Bakanı, “Kıbrıs’ta, tansiyonu yükseltecek ve BM kararları çerçevesindeki barış görüşmelerinin yeniden başlatılmasını güçleştirecek kışkırtıcı adımlardan uzak durulması gerektiğinin altını bir kez daha çiziyoruz” dedi ve Amerika’nın, adada iki bölgeli ve iki toplumlu federasyon çözümüne destek vermeye devam ettiğini kaydetti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price da, Blinken’ın açıklaması öncesinde konu hakkında attığı bir tweet’le Maraş’ın bazı bölümlerinin kontrolünün Kıbrıslı Türkler’e devretme çabalarını kışkırtıcı ve kabul edilemez bulduklarını belirtmişti.Price, mesajında, konuyu BM Güvenlik Konseyi’ne taşımak için de ABD’nin müttefikleriyle çalıştığını belirtmişti.

