Blinken’dan Rusya’ya Sert Uyarı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Almanya‘nın başkenti Berlin'de Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ve İngiltere Dışişleri Bakan Yardımcısı James Cleverly biraraya geldi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı binasında gerçekleşen görüşmede, Rusya'yla yaşanan Ukrayna gerilimi ele alınırken, Blinken ve Baerbock zirve sonrasında basın toplantısı düzenlendi.

Antony Blinken, ABD, Almanya ve diğer Batılı müttefiklerin Ukrayna ihtilafında olası bir Rus saldırganlığına karşı ortak bir tavır ortaya koyduğunu söyledi; "Rus askerlerinin Ukrayna sınırını ihlal etmesini saldırı olarak göreceğimizin, hızlı, ciddi ve ortak bir karşılık vereceğimizin bilinmesi gerekiyor" dedi.

Dışişleri Bakanı Blinken, "Rusya gerilimi daha da tırmandırabilir ya da diplomatik çözüm arayışına girebilir. Bu kararı vermesi gereken Moskova. Biz diyalog ve diplomatik çözümden yanayız. Rusya hangi alternatifi seçerse seçsin karşısında ABD ve müttefiklerinin ortak cephesini bulacak" şeklinde konuştu.

Tartışmalı Kuzey Akım 2, Rus-Alman doğalgaz boru hattını söz konusu ihtilafta Moskova'ya karşı "baskı aracı" olarak kullanmaktan yana olduğunu söyleyen Blinken, "Aynı zamanda Kuzey Akım’dan henüz gaz akmadığını belirtmek gerekir, bu da boru hattının Almanya'nın baskı uygulaması için elindeki bir imkan olduğu anlamına geliyor" ifadesini kullandı.

Bir soru üzerine Ukrayna’ya silah yardımı yapılmasını savunan Blinken, "ABD, NATO ve diğer Batılı ülkelerin Ukrayna’ya kendisini koruma amaçlı silah göndermesini provokasyon ya da Rusya’nın saldırgan tavrının gerekçesi olarak göstermek, olayların nedenini tersyüz etmek anlamına gelir. Askeri yardımın tek amacı, Ukrayna’nın gerektiğinde kendisini savunabilmesi" diye konuştu.

Amerikalı meslektaşı ile Ukrayna gerilimi konusunda aynı fikirde olduğunu ifade eden Alman bakan Annalena Baerbock, "Biz krizden çıkmak için politik çözümün tek yol olduğuna inanıyoruz, bunun da diyalog üzerinden gerçekleşmesini hedefliyoruz. Ancak Ruslar’ın tavrı, bambaşka bir tercihleri olduğunu gösteriyor. O yüzden bir kez daha Moskova’yı uyarıyoruz ve gerilimi azaltıcı adımlar atmaya çağırıyoruz. Herhangi bir saldırının ağır sonuçları olur" dedi. Baerbock, Ukrayna ve Rusya arasında yaşanan gerilimin Avrupa’daki barışı tehdit eden bir boyutu olduğunu da söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Berlin’e gelmeden dün Ukrayna başkenti Kiev'i ziyaret etmiş ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy ile toplantısından sonra yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı daha fazla saldırganlık yolunu seçmesi halinde müttefiklerle birlikte Rusya ekonomisine ağır bedeller ödetileceğini, aynı zamanda Washington'un Rusya'ya karşı "yapabildiği kadar diplomasi yapacağını" söylemişti. Blinken, yarın da Cenevre’de Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile biraraya gelecek.

Berlin’de yapılan yorumlarda, Blinken’ın bugünkü görüşmesinde Ukrayna krizine ilişkin Rusya'ya karşı bir "diplomatik cephe" oluşturma hedefine ulaştığı belirtilirken, Almanya’nın Kiev’e silah yardımı konusundaki çekincelerinin sürdüğü öğrenildi. Ancak tansiyonun yükselmesiyle birlikte Ukrayna’nın silah talebinin artacağı tahmin ediliyor.

Alman hükümeti doğrudan silah satışına karşı çıkarak, sadece ihtiyaç duyulan küçük araçların verilebileceğini belirtiyor. Dışişleri Bakanı Baerbock, doğrudan silah satışına karşı çıkıyor. Aynı şekilde Başbakan Olaf Scholz’un da Rusya ile ilişkileri daha fazla germeme adına Ukrayna’ya silah satışına sıcak bakmadığı biliniyor.

Baerbock’un Salı günü Moskova’da Rus Dışişleri Bakanı Lavrov ile yaptığı görüşmede sıklıkla diyalog mesajı vermesi ve “Normandiya Formatı”nın canlandırmasını önermesi, aynı zamanda Almanya ile Rusya arasında doğrudan doğalgaz sağlayacak Kuzey Akım 2 hattına yönelik yaptırımlar olabileceğini belirtmesi de Berlin’in tansiyonun daha da yükselmesini engellemek için çabaladığı şeklinde yorumlara neden oluyor.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırması durumunda bunun Rusya için politik, ekonomik ve mali olarak yüksek bir bedeli olacağını söylemiş, Kuzey Akım 2 projesine atıfta bulunarak, Rusya’nın olası saldırısı karşılığında boru hattına yönelik yaptırımların da devreye gireceğini açıklamıştı.

