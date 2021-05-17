Blinken'dan "sivilleri ve çocukları" koruma çağrısı

Hamas'ın saldırılarına son vermesini isteyen Blinken, İsrail'in "meşru müdafaa hakkına" vurgu yaptı.Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'a ziyareti esnasında yaptığı açıklamada İsrail ve Filistinliler arasındaki şiddete son verme ve çocuklar başta olmak üzere sivilleri koruma çağrısı yaptı. "ABD, pek çok insanın yaralanmasına ve hayatını kaybetmesine neden olan artan şiddet konusunda oldukça endişeli" dedi.

Bakan, konuya ilişkin, "Filistinliler de, İsrailliler de herkes gibi güvenlik içinde yaşama hakkına sahip. Bu İsrailli ya da Filistinli ayrıcalığı değil, bu bir insan hakkı" dedi. Blinken, bölgedeki gazetecilerin ve sağlık çalışanlarının risk altına girmesinden de kaygılı olduklarını belirterek, ABD'nin çatışmaları sonlandırmak için çaba gösterdiğini ve bu konuda yoğun diplomatik temaslarda bulunduklarını ifade etti. Blinken, taraflar ateşkes arayışında olurlarsa, destek vermeye hazır olduklarını da sözlerine ekledi.

"İsrail'in meşru müdafaa hakkına" vurgu