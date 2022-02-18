Blinken’dan Sürpriz BM Güvenlik Konseyi Konuşması

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna konusunda bugün yapılması planlanan BM Güvenlik Konseyi toplantısında konuşmak üzere seyahat planlarını son anda değiştirdi. ABD’nin BM nezdindeki daimi temsilcisi Linda Thomas-Greenfield “Sahadaki deliller Rusya’nın yakında bir işgale doğru ilerlediğini gösteriyor. Bu kritik bir an” dedi.

15 üyeli BM Güvenlik Konseyi 2015 yılında onaylanan ve Ukrayna ordusuyla Rusya’nın desteklediği ayrılıkçılar arasında Ukrayna’nın doğusunda sekiz yıldır devam eden çatışmayı sonlandırmayı amaçlayan Minsk Anlaşmalarını görüşmek üzere toplanıyor.

Dışişleri Bakanı Blinken da Almanya’daki Münih Güvenlik Konferansı öncesinde Birleşmiş Milletler’de konuşma yapmak üzere New York’a gitti. Linda Thomas Greenfield amacın ABD’nin diplomasiye bağlı olduğunu, gerilimin azaltılmasına yönelik yolu vurgulamak ve dünyaya bir savaşın önlenmesi için her şeyi yaptığını net bir şekilde göstermek olduğunu söyledi.

Bu arada ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan üst düzey bir yetkili Reuters haber ajansına Rusya’nın Washington’un güvenlik tekliflerine yanıtını ilettiğini söyledi. Yanıtın ABD’nin Moskova Büyükelçisi John Sullivan’a iletildiği belirtildi.

Rus haber ajansı RIA da Rusya’nın ABD’nin Rusya Büyükelçisi yardımcısı Bartle Gorman’ı sınırdışı ettiğini ve Washington’un buna karşılık vereceğini aktardı. Moskova’nın ne gerekçeyle böyle bir adım attığı belirsiz.

Perşembe günü Rusya’nın desteklediği ayrılıkçılar ve Ukrayna hükümet güçleri Ukrayna’nın Donbas bölgesinde birbirini ateşkes hattı içinde ateş açmakla suçlamış, Kiev olayı provokasyon olarak nitelemişti.

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma da bu hafta içinde Ukrayna’nın doğusundaki ayrılıkçı Donetsk ve Luhansk bölgelerinin bağımsızlıklarının tanınması çağrısında bulunan bir kararı onaylamıştı.

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin henüz Rus parlamentosunun talebini onaylamadı ve bu konuda nasıl bir adım atacağına ilişkin açıklama yapmadı.

BM Güvenlik Konseyi Rusya’nın Kırım’ı ilhak ettiği 2014 yılından bu yana Ukrayna krizini görüşmek üzere pek çok kez toplandı. BM Güvenlik Konseyi daimi üyesi olan Rusya’nın veto hakkı bulunduğu için konsey herhangi bir adım atamadı.

